Wolfsburgs Bialek auf den Spuren von Ibrahimovic? "Es gibt Gemeinsamkeiten..."

Im Sommer der Wechsel aus Polen zum VfL Wolfsburg, Anfang November sein Debüt in der Fußball-Bundesliga, jetzt der erste Treffer im deutschen Oberhaus: Neuzugang Bartosz Bialek erlebt gerade einen Höhenflug. Beim 5:3 gegen Werder Bremen setzte er mit seinem Treffer kurz vor dem Ende den Schlusspunkt einer aufreibenden Partie. Jetzt sprach der 19-Jährige erstmals seit seinem Wechsel im Sommer über sein Vorbild, die Stadt Wolfsburg und sein Tor-Debüt.

Für 5 Millionen Euro war Bialek von Zaglebie Lubin zum VfL gewechselt. Schon in den ersten Trainingseinheiten war zu erkennen, welch großes Potenzial in dem Youngster steckt. Dass es für den Angreifer nun aber so schnell ging, das hatte er nicht erwartet. "Ich kann das noch gar nicht realisieren, es fühlt sich an wie in einem Traum", schwärmt Bialek, der vor eineinhalb Jahren noch in der 3. polnischen Liga gekickt hatte. Auch Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt sollen am Top-Talent dran gewesen sein, doch seine Wahl fiel auf Wolfsburg. "Ich wusste, dass der VfL viele talentierte Spieler hat, das Stadion hat mir sofort gefallen, ich habe mich direkt wohlgefühlt", erklärt Bialek, warum er sich für den VfL entschieden hat.

Die Stadt konnte er zwar aufgrund der Corona-Krise noch nicht wirklich erkunden, angekommen ist er dennoch. "Ich habe mich sehr gut eingelebt, meine Teamkollegen helfen mir dabei", freut sich der Stürmer. Dass er sich wohlfühlt, zeigt er auch auf dem Platz. Gegen Bremen wurde er in der 81. Minute eingewechselt - die Einsatzzeit steigert sich, in Berlin und auf Schalke durfte Bialek jeweils nur eine Minute ran. Und das Vertrauen von Trainer Oliver Glasner zahlte der Torjäger direkt zurück. Nach Zuspiel von Joao Victor schob er zum 5:3-Endstand ein. "Ich bin glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben und freue mich, dass ich mein erstes Tor gemacht habe", sagt Wolfsburgs Nummer 21. Als Erinnerung an das für ihn bedeutsame Spiel schenkte Sportdirektor Marcel Schäfer ihm den Spielball. "Noch liegt er im Schrank", sagt Bialek und erklärt, warum: "Ich möchte noch Unterschriften von allen Mitspielern sammeln. Dann wird er an einen einzigartigen Ort kommen, wo ich ihn immer sehen kann."

Ans höhere Tempo und die größere Qualität in der Bundesliga musste sich Bialek erst mal gewöhnen - das wird sicher auch noch etwas dauern. Daher steckt er sich in seiner ersten Saison keine allzu großen Ziele. "Ich möchte mich jeden Tag weiterentwickeln", sagt der VfLer und deutet an, was er besonders gut kann: "Ich denke, ich bin physisch stark und habe einen guten Schuss." Aber auch daran will Bialek weiter arbeiten und schaut auch gern mal zu den Teamkollegen Wout Weghorst und Daniel Ginczek auf. "Ich beobachte immer genau, wie sie arbeiten. Ich sehe sie als Vorbilder."

Doch sein größtes Vorbild ist ein anderer - und damit ist nicht Bayern-Star und Landsmann Robert Lewandowski gemeint, mit dem Bialek oft verglichen wird. In der Heimat wird der VfLer sogar als "Mini-Lewandowski" betitelt. "Ich fühle mich geehrt, aber ich möchte mir selbst eine Persönlichkeit aneignen und dass die Nachwuchsspieler in Polen mich später als der Mini-Bialek bezeichnen", so der Wolfsburger schmunzelnd. Viel mehr schlägt sein Herz für Schweden-Star Zlatan Ibrahimovic. "Es gibt einige Gemeinsamkeiten", sagt der ruhige und zurückhaltende Bialek über den extrovertierten Weltfußballer. "Nicht als Person, sondern auf dem Platz", schiebt der 19-Jährige nach. Sowohl der Spielstil als auch die Robustheit ähneln sich. "Seine Technik ist perfekt, und obwohl er schon älter ist, bringt er seine Leistung."

