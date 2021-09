Wolfsburgs Handballerinnen starten ins Drittliga-Abenteuer: "Krassester Außenseiter der Liga"

Angesichts des Auftaktgegners könnte der Respekt kaum größer sein. Kirchhof ist für den VfL-Trainer der Topfavorit auf den Aufstieg . Und mit dem TVB Wuppertal schmissen die Kirchhoferinnen am vergangenen Wochenende einen Zweitligisten aus dem DHB-Pokal. „Sie haben in halb Europa Spielerinnen eingekauft. Spanierinnen, Däninnen, Norwegerinnen, ein härteres Brett kann man gar nicht kriegen“, sagt Bült, der die Erfolgschancen realistisch einschätzt und diese Rolle annimmt. „Wir haben absolut nichts zu verlieren und wollen versuchen, den Gegner so lange wie möglich zu ärgern." Und der Drittliga-Auftakt wird im Hinblick auf den weiteren Saison-Verlauf wohl keine Ausnahme darstellen.

Probleme um die Heimspielstätte, eine durchwachsene Vorbereitung, Verletzungssorgen und zuletzt ein kurzfristiger Torhüterinnen-Abgang. Die negativen Nachrichten für Drittliga-Aufsteiger VfL Wolfsburg schienen in den vergangenen Wochen kein Ende zu nehmen. Alles vergessen. Denn: Am Samstag (19 Uhr) kommt die SG Kirchhof 09, die Vorfreude bei Trainer Oliver Bült und seiner Mannschaft ist vor dem Abenteuer 3. Liga groß. Aber: „Wir starten mit einem gehörigen Respekt in die Saison. Vor allem hoffe ich darauf, dass die Saison zu Ende gespielt werden kann“, sagt Bült.

„Uns ist bewusst, dass wir der krasseste Außenseiter in der Liga sind. Es wird Spiele geben, die sehr, sehr hart für uns werden“, sagt Bült, der weiß, dass es in den vergangenen Jahren keinen Oberliga-Aufsteiger – von einem Saison-Abbruch mal abgesehen – in der dritthöchsten Spielklasse hielt. Bült: „Wir wollen uns nur nicht vorwerfen müssen, dass wir nicht alles gegeben haben. Wenn der Gegner eine Klasse besser ist, dann ist es so.“

Schon vor dem Auftakt ist klar, dass der VfL nicht in Bestbesetzung antreten kann. Anna Fanslau, die sich in der Vorbereitung am Sprunggelenk verletzt hatte, wird am Samstag noch keine Option sein. Bült hofft, dass sie in zwei Wochen wieder spielen kann. „Sie muss aber die gesamte Vorbereitung aufholen, und wir dürfen Anna nicht ins kalte Wasser schmeißen“, so Bült. Mit Fanslau und Cindy Degen (private Gründe) fehlt die Rückraum-Mitte, zudem sucht der Verein neben Lara Ruppelt und Meike Tornow noch nach einer weiteren Torhüterin, da Karla Hoppe den Verein im Oktober verlassen wird.

Positiv entwickelte sich die Situation um die Heimspielstätte, mindestens bis Jahresende darf der VfL in der gewohnten Halle der Carl-Hahn-Schule spielen. Gegen Kirchhof sind Zuschauer unter Berücksichtigung der 3G-Regel zugelassen. „Wir hoffen darauf, dass wir am Samstag auf die Unterstützung unserer Zuschauer zählen können", so Bült, der nie einen Hehl daraus machte, wie ungern er in die FBZ-Halle nach Westhagen umgezogen wäre. „Wenn Boris Becker Wimbledon als sein Wohnzimmer bezeichnet, so ist es unsere Halle für uns. Es ist der Heimvorteil, den wir in einer anderen Halle nicht gehabt hätten.“