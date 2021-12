Wolfsburgs Kampfsportler Yavuz Ögüt darf jetzt den Schwarzgurt tragen

Über eine besondere Auszeichnung durfte sich nun der Kampfsportler Yavuz Ögüt vom VfL Wolfsburg freuen: Am vergangenen Sonntag wurde er von seinem Trainer Michael Malischewski zum Schwarzgurt im Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) graduiert und ist somit der erste BJJ-Schwarzgurt in der Region. Anders als bei anderen Sportarten findet die Graduierung immer im Ermessen des Trainers statt. „Es gibt bei uns keine 'Prüfungsliste' mit Techniken, die man können und vorzeigen muss. Man geht auf Turniere und misst sich mit anderen in seiner Leistungsklasse. Wenn man dann immer wieder erfolgreich dabei ist, ist es an der Zeit, sein Können im nächst höheren Gurt zu testen“, erklärt Ögüt.

Erfolge - davon hat das Kampfsport-Ass einige vorzuweisen: unter anderem vier Weltmeister- und sieben Europameister-Titel. 2019 beschreibt Ögüt als sein außergewöhnlichstes Wettkampf-Jahr, denn er gewann alle namhaften Turniere sowohl in der Kategorie mit Kimono als auch ohne. Vor der Corona-Pandemie gelang es ihm als erster Sportler überhaupt, zeitgleich jeweils auf Platz eins der IBJJF-Weltranglisten mit und ohne Kimono zu stehen. „Mein einziger Wermutstropfen damals war, dass all meine bisherigen Erfolge nicht zu einer Ehrung zum Sportler des Jahres gereicht haben“, verrät Ögüt, der trotzdem immer weiter auf Medaillen-Jagd geht.