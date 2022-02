Wolfsburgs Kruse zum Lacroix-Rot: "Weiß nicht, was ihn da geritten hat"

Marcel Schäfer drückte es in der ihm eingenen Sachlichkeit aus. "Es gab die eine oder andere diskussionswürdige Entscheidung", sagte der Sportdirektor des VfL Wolfsburg nach dem 2:2 bei Borussia Mönchengladbach. Was leicht untertrieben war - denn strittige Szenen standen bei diesem Spiel im Mittelpunkt. Größter Aufreger: der Platzverweis gegen Wolfsburgs Maxence Lacroix, der bereits zum dritten Mal in dieser Saison Rot (das erste Mal beim 2:0 in Leverkusen) oder Gelb-Rot (beim Hinspiel gegen Gladbach) sah, das hatten vor ihm in der Bundesliga erst sieben Spieler hinbekommen. Anzeige Es passierte in der 70, Minute: Marcus Thuram und Lacroix gehen vorm Strafraum ins Laufduell, behaken sich, der Gladbacher packt deutlich kräftiger zu als der VfL-Franzose, der dann den Ball mit der Hand wegschlägt. Schiri Tonias Reichel eilt zum Videoschirm und entscheidet: Verhinderung einer klaren Torchance, Rot! "Kann man geben", meinte Mitspieler Max Kruse nach dem Abpfiff bei Sky, "Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat..." Dem schloss sich Alexander Feuerherdt von dem Schiedsrichter-Podcast "Collinas Erben" an. "Beide gehen mit den Armen zu Werke, es ist nicht entscheidend, ob Thuram der Erste war." Die Frage sei vielmehr, "warum geht Lacroix mit der Hand zum Ball?! Unterlässt er das und geht zu Boden, hat er eine Chance darauf, dass er den Freistoß für sich bekommt. So verhindert er eine klare Torchance, daher halte ich den Eingriff für berechtigt. Man kann es aber auch anders sehen: Für VfL-Coach Florian Kohfeldt war es "keine Rote Karte, weil Thuram Maxence bis zum Schluss umklammert". Sky-Experte und Ex-Profi Dietmar Hamann nahm den Wolfsburger ebenfalls in Schutz: "Selbst als Lacroix Hand spielt, hält Thuram ihn noch fest und zieht ihn runter. Ich fand die Entscheidung nicht richtig und zu hart."



Was Kruse viel mehr ägerte: Vier Minuten vor dem Lacroix-Rot hatte ihn Manu Koné im Strafraum klar am Knöchel getroffen. Der Elfmeter-Pfiff blieb aus - offenbar, weil Kruse nicht sofort fiel, sondern noch versuchte, zum Abschluss zu kommen. Auch der VAR griff nicht ein. "Ich frage mich, was die im Keller machen", ärgerte sich der VfL-Rückkehrer. "Klarer als er mich trifft, geht’s gar nicht. Das kann ja nicht der Fairplay-Gedanke sein, dass ich da direkt zu Boden gehe. Dann muss ich immer direkt fallen, dann gibt’s Elfmeter." Für Kohfeldt war es ebenfalls ein "klarer Elfer". Der Meinung war auch Hamann, er sagte: "Die Spieler werden so dazu gezwungen, zu Boden zu gehen. Der Schiedsrichter oder der Video-Assistent hat die Szene so zu bewerten, wie sie ist und nicht, was danach passiert. Er wird ganz klar am Knöchel getroffen. Das ist ein klarer Elfmeter, da gibt’s keine zwei Meinungen." Für Feuerherdt gibt's hingegen doch unterschiedliche Meinungen. "Man sieht einen klaren Tritt gegen seinen Knöchel", gesteht der Schiri-Experte. "Aber dann kommt etwas, was eher Regel-Praxis als Regel-Theorie ist. Er spielt weiter, verliert den Ball und geht dann erst zu Boden. Wenn er direkt fällt, hätte es den Strafstoß vermutlich gegeben."

Den Elfer gab's nicht - doch damit nicht genug. Als die Nachspielzeit gerade angebrochen war, gab's den nächsten Aufreger, denn als die Gladbacher noch den vermeintlichen Siegtreffer von Matthias Ginter bejubelten, schritt Schiri Reichel erneut zum Monitor am Spielfeldrand. Dort erkannte er, was zuvor nur dem VAR Günter Perl aufgefallen war: Patrick Herrmann hatte im Vorfeld des Treffers bei einer Grätsche im Mittelfeld nur Jerome Roussillon, nicht aber den Ball getroffen. Der Treffer zählte zum Entsetzen der Borussen nicht.

Bei all der Hektik nach der Pause war der Aufreger der ersten Halbzeit fast schon wieder vergessen: Wolfsburgs Bornauw hatte nach seinem Treffer mit herausgestreckter Zunge vor den Gladbach-Fans gejubelt, dadurch unnötigerweise provoziert. Vor allem Torwart Yann Sommer regte sich darüber auf, musste von Wolfsburger Spielern festgehalten werden - und sah von Schiri Reichel Gelb.

Es sei "ein sehr turbulentes, emotionales Spiel bis zum Schluss" gewesen, so Schäfer. "Wir haben leider die Zwei-Tore-Führung nicht über die Ziellinie gebracht, hätten in der einen oder anderen Situation das dritte machen müssen. Und in den entscheidenden Momenten waren wir nicht griffig genug, vor allem im Defensivverhalten." Kruse wurde noch deutlicher, bezeichnete die Gladbacher Treffer als "zwei dumme Gegentore". Und dann habe Wolfsburg "Glück, dass es nur 2:2 ausgeht". Denn es brauchte in der Schlussphase auch einen bärenstarken Koen Casteels im Tor, um wenigstens einen Punkt zu retten. Der Kapitän haderte allerdings: "Wir hatten gute Chancen, das Spiel zu killen. Das haben wir nicht gemacht, das ist etwas, was uns noch ein bisschen fehlt."