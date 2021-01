Wolfsburgs Nationalspielerin Raschke: Historischer Sieg mit Mannheim

In Wolfsburg gibt es kein Training des Eishockey-Nachwuchses und in den Ligen keine Spiele mehr für diese Teams. Das trifft auch Nationalspielerin Fine Raschke, die für die U17 und U20 der Grizzlys Wolfsburg in der Abwehr spielt. Glücksfall für sie nun: Sie kann für die Mannheim Maddogs in der Bundesliga spielen und kommt bis Mittwoch sogar unverhofft in den Genuss eines Nationalmannschafts-Lehrgangs.

Alles auf Eis in Wolfsburg - das liegt an der Corona-Pandemie, aus der für die Wolfsburgerin allerdings nun Glück im Unglück wird. Weil die Zwölftklässlerin jetzt Homeschooling-Betrieb hat, kann sie für Mannheims Frauen in der Bundesliga spielen, für die sie auch ein Einsatz-Recht hat. Normalerweise hätte das vom Aufwand her nicht gepasst. Jetzt schon. Raschke: "Man muss an Training mitnehmen, was man kriegen kann." Vom Phönix-Gymnasium bekommt sie stets donnerstags die Aufgaben, eine Woche später muss alles abgearbeitet sein, und es gibt die neuen Aufgaben. Schwere Zeiten für alle Schüler - "aber was soll man machen", sagt Raschke. Als Top-Sportlerin, seit einiger Zeit genießt sie Sportförderung als Mitglied des Teams Peking, ist sie es gewohnt, sich Herausforderungen zu stellen. Also nimmt sie die weiten Fahrten gen Mannheim oder zu den Spielorten in Kauf.