Wolfsburgs neuer Trainer: Das ist Florian Kohfeldt!

Jetzt ist er da, der neue Trainer des VfL Wolfsburg: Florian Kohfeldt tritt am Donnerstag die Nachfolge von Michael Frontzeck, der das Team nach dem Aus von Mark van Bommel interimsweise übernommen hatte, als Chefcoach des Fußball-Bundesligisten an. Zwar hatte der 39-Jährige mit Werder Bremen erst eine Trainerstation inne, bringt aber dennoch viel Erfahrung mit. Und viel wichtiger: Der neue Coach passt perfekt ins Anforderungsprofil, weil ihm nachgesagt wird, junge Talente weiterentwickeln zu können - das, was sich der VfL erhofft.

Kohfeldt, in Siegen geboren und in Delmenhorst aufgewachsen, war zu seiner aktiven Zeit Torwart in der U23-Mannschaft von Werder, ehe er 2009 seine Karriere beendete und in Bremen ein Studium der Sport- und Gesundheitswissenschaften begann. 2015 beendete er die DFB-Ausbildung zum Fußballlehrer an als Jahrgangsbester, war Assistent von U23-Coach Viktor Skripnik und wurde später dessen Nachfolger. Nach dem Aus von Alexander Nouri bei den Profis wurde Kohfeldt dort erst Interims- und dann Cheftrainer, nachdem er zuvor fast 16 Jahre lang im Nachwuchsberiech des Vereins tätig war.

Fast vier Jahre lang war Kohfeldt für die Bremer verantwortlich - und es fing gut an. Nach einem elften Platz in der ersten Saison, ließ Werder unter Kohfeldt in der Spielzeit 2018/19 Rang acht folgen und verpasste die europäischen Plätze nur knapp. In dieser Saison entwickelte er unter anderem Milot Rashica und Maximilian Eggestein enorm weiter. Doch dann ging es bergab. Nach der guten Saison gab's eine schwächere, Werder kämpfte die ganze Spielzeit über gegen den Abstieg, schaffte erst in der Relegation gegen Heidenheim den Ligaverbleib. In der vergangenen Saison hatte Kohfeldt in Bremen den Abstieg nicht verhindern können, wurde kurz vor Saisonschluss durch Trainer-Urgestein Thomas Schaaf ersetzt. Kohfeldt gelang in 142 Werder-Spielen ein Punkteschnitt von 1,34.