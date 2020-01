Wolfsburgs schnellste Frau: Jetzt greift sie auch über 100 Meter an

Dass alles zusammenpasst, das mag Pernilla Kramer sowieso. Sie ist gut organisiert. Für Leichtathletik-Aktive der Spitzenklasse ist das vielleicht das A und O. Verletzungsfrei bleiben, die Zeiten weiter verbessern, die Normen für die wichtigen Wettkämpfe knacken, bei den Saisonhöhepunkten in Bestform sein, dafür die Trainingsbelastung und -Inhalte punktgenau steuern und den Trainingsplan mit Studium und Vollzeit-Beruf koordinieren und durchziehen – bei so einem Unterfangen muss ein Rädchen ins andere greifen. Momentan passt alles für Wolfsburgs schnellste Frau, die am Wochenende bei den Landesmeisterschaften wieder ein bisschen schneller werden will, dort über 60 Meter startet.

Die Freiluft-DM in Braunschweig sist ein ganz wichtiges Ziel Sie hat einen prima Saisonstart hingelegt. Die Wintervorbereitung ist gut gelaufen, die Form stimmt, ihre alte Hallenbestzeit unterbot sie bei den ersten zwei Wettkämpfen des Jahres, hat die DM-Norm über 60 Meter schon. „Der Start in die Saison war sensationell“, freut sich Kramer. Aber ihre Zeit will sie bis zu den nationalen Hallentitelkämpfen noch weiter runterbringen. Von 7,54 Sekunden „auf etwa 7,40 Sekunden“, und „wenn ich es dann ins DM-Finale schaffe, wäre das super“. Ist die Hallensaison vorbei, stürzt sich Kramer draußen in die Jagd nach Zeiten. „Ich will möglichst schnell die Quali über 100 und 200 Meter für die deutschen Freiluft-Meisterschaften erzielen", sagt Kramer. Das sollte klappen. Doch bei den Titelkämpfen vor der Haustür in Braunschweig, da will sie natürlich nicht nur mitlaufen. Die ehrgeizige Sportlerin will mehr. Ins 200-Meter Finale. Und: „Ins 100-Meter-Finale, das wäre auch mal schön.“ Gemeinsam mit Coach Werner Morawietz arbeitet sie daran, über die kürzere Sprintstrecke weiter in die nationale Spitze vorzudringen. Finalteilnahmen über 200 Meter kennt sie. 2018 war sie über diese Distanz in der nationalen Spitze aufgetaucht, wurde DM-Vierte. 2019 schaffte sie Platz sechs. Da war sie einige Monate zuvor ausgebremst worden, hatte sich vor der Hallensaison verletzt. Diesmal könnte sie eine bessere Basis schaffen.

Schnell laufen, schnell die Normen knacken, schnell etwas erreichen – Pernilla Kramer. Extrem geordnet gestaltet sie ihren Alltag. Ein Muss bei ihrem Pensum. Sie arbeitet Vollzeit als Immobilien-Kauffrau bei VWI, trainiert fünf- bis sechsmal in der Woche, Wettkämpfe kommen obendrauf, und sie ist voll im Studium Immobilien-Management. „Da bin ich fleißig dabei“, sagt sie. „Denn dann wäre eine Belastung weg, müsste ich mich nur noch auf zwei Sachen konzentrieren.“ Im März 2021 will sie fertig sein. Früher wäre ihr lieber gewesen. Doch ihr bislang größtes Leichtathletik-Erlebnis bremste. Sie setzte das Studium kurz aus. „Das war nur eine Notlösung“, sagt sie. Doch die Teilnahme an den Europaspielen 2019 in Minsk war ihr dann doch ein wenig wichtiger. Und bescherte ihr ein Highlight: Als Schlussläuferin der Verfolgungsstaffel sicherte sie Deutschland Bronze. Nun geht es in die neue Saison mit altem Ziel: schneller werden.

Die VfL-Medaillenkandidaten bei den Landestitelkämpfen Bereits am Freitag, 17. Januar, geht es los bei den Landesmeisterschaften, der VfL darf mit etlichen Titeln rechnen, in einigen Wettbewerben hat er gleich mehrere Starter mit Top-Meldezeiten, die hier genannt seien sollen. Etwa über 60 Meter, wo am Freitag bereits die Titelträger der Männer ermittelt werden, ist einiges drin. Johannes Breitenstein ist Favorit, Platz drei der nach Zeiten geordneten Meldeliste belegt VfL-Zugang Michel Meißner, Platz vier Richard von Behr, Rang sechs Magnus Bunar. Ein Finale mit starker VfL-Beteiligung ist denkbar. Auch die männliche U18 ermittelt am Freitag den Landesmeister: VfLer Tobias Morawietz (viertbeste Meldezeit) hat kleine Medaillenchancen. Kramer startet ebenfalls am Freitag. Über 60 Meter könnte es ein Zweikampf mit Sandra Dinkeldein werden, die in diesem Jahr mal knapp eine Zehntelsekunde schneller war. Interessant wird es auch im Weitsprung bei der männlichen U18 aus VfL-Sicht: Maximilian Karsten ist mit 6,38 Metern gemeldet und mit dieser Weite favorisiert. Am Samstag ist Phil Grolla als Nummer 1 über 60 Meter gemeldet. Nele Jaworski könnte am Freitag in den Medaillenkampf über 60 Meter der weiblichen U18 eingreifen, Meißner und von Behr am ehesten um den über 200 Meter.