Wolfsburgs Sportasse 2021: Fearless, Scoccimarro, Noodt

Judo-Ass Giovanna Scoccimarro (MTV Vorsfelde), Triathlet Mika Noodt (VfL Wolfsburg) und die Tanzgruppe "Fearless" (Jazz- und Modern-Dance/VfL Wolfsburg) - das sind Wolfsburgs Sportler und Sportlerinnen des Jahres 2021. Zum zweiten Mal wurden die Titelträger per Online-Voting ermittelt - insgesamt wurden 1023 Stimmen abgegeben. Zumindest ein Ergebnis überrascht. Oberbürgermeister Dennis Weilmann freut sich für die gewählten und platzierten Sportlerinnen und Sportler: "Sie haben alle großartige Leistungen im vergangenen Sportjahr erbracht und die Stadt Wolfsburg würdig bei nationalen und internationalen Wettkämpfen und Meisterschaften vertreten." Anzeige Die Stadt Wolfsburg kürt seit 1956 ihre Sportler und Sportlerinnen des Jahres. Eine Jury, bestehend aus Vertretern von Stadt, Sportverbänden und Journalisten macht in den drei Kategorien jeweils drei Vorschläge, die Entscheidung treffen dann alle interessierten Bürgerinnen und Bürger seit 2021 per Mausklick auf der Homepage der Stadt. Sportdezernentin Monika Müller hob hervor, dass trotz der Corona-Pandemie 2021 mit den Olympischen Spielen in Tokio ein großes Sportjahr war. "Der Wolfsburger Leistungs- und Spitzensport hat sich da nahtlos eingereiht und hervorragende Ergebnisse erzielt."

Bei den Sportlerinnen setzte sich Scoccimarro mit 45 Prozent der Stimmen vor Naike Ulrich (AKBC Wolfsburg; Boxen/Kickboxen) mit 38 Prozent und Sportschützin Vanessa Seeger (USK Fallersleben/17 Prozent) durch. "Ihre Wahl ist eine Bestätigung ihrer sportlichen Erfolgsgeschichte, die 2021 mit der Bronzemedaille bei Olympia im deutschen Mixed-Team gekrönt wurde", so der Bürgermeister und stellvertretende Sportausschuss-Vorsitzende Ingolf Viereck. Für das Judo-Ass des MTV Vorsfelde ist es zwar nicht die erste Auszeichnung (sie gewann 2015 und von 2017 bis 2019 in Folge), aber der erste Sieg bei einer Online-Wahl. Bei der Premiere im Vorjahr hatte Rollkunstläuferin Anne Sophie Schiefer (TV Jahn Wolfsburg) den Titel geholt.

Bei den Männern folgt auf Eishockey-Spieler Christoph Höhenleitner nun ein Triathlet. Dass der Titel bei den Männern an den VfL gehen würde war klar, am Ende siegte Noodt erstmals mit 43 Prozent der Stimmen. Zur Wahl hatten auch Armwrestler Matthias Schlitte (31 Prozent) und Leichtathlet Niels Giese (26 Prozent) gestanden. "Mit Mika Noodt wurde zum ersten Mal ein Triathlet Sportler des Jahres in Wolfsburg. Sein elfter Platz beim Ironman in den USA beeindruckt heute noch und bedeutet die beste Platzierung eines deutschen Triathleten", hob Viereck hervor. Für die Überraschung beim Online-Voting sorgte wieder einmal die Wahl zur Mannschaft des Jahres. Bereits im Vorjahr hatten die Tischtennis-Spielerinnen des SSV Neuhaus unter anderem Frauen-Bundesligist VfL Wolfsburg hinter sich gelassen. Die Wölfinnen standen auch diesmal zur Wahl, doch weder der VfL (26 Prozent) noch das Eishockey-Team der Grizzlys Wolfsburg (27 Prozent) stand am Ende der Abstimmung ganz oben - sondern die Tanzgruppe "Fearless", die mit 47 Prozent der Stimmen das beste Ergebnis aller zur Wahl Stehenden einfuhr. Viereck: "Die Tanzgruppe Fearless gehört mit zu den Aushängeschildern unserer Sportstadt und konnte ihre Anhängerschaft beim diesjährigen Voting in ganz besonderer Weise mobilisieren. Auch wenn die Wahl durchaus als Überraschung angesehen werden kann, so bedeutet sie doch eine feste Verankerung dieses Teams in der Familie des Sports." Wolfsburgs Sportausschuss-Vorsitzender Robin Scheil freute sich für "Fearless" besonders: "Weil die Jazz- und Tanzgruppe eben nicht so im Rampenlicht wie die anderen Nominierten in ihrer Kategorie steht. Das sollte ein Anreiz für alle sein, sich sportlich zu betätigen, weil man sieht, dass es gewürdigt wird. Aber ich freue mich natürlich auch für die anderen beiden, die gewonnen haben."

Viereck blickte dann nicht nur auf die Siegerinnen und Sieger, sondern auf alle Sportvereine der Stadt: "In ganz besonderer Weise gilt der Dank denen, die unter schwierigen Bedingungen ein breites Sportangebot und auch viele digitale Angebote organisiert haben. Zusätzlich gehörten sie auch Unterstützerkreisen an und haben sich aktiv für ihre Nachbarschaft eingesetzt." Die Ehrung der Sportlerin, des Sportlers und der Mannschaft des Jahres war gemeinsam mit der Ehrung der Meisterinnen und Meister des Sports für den 18. Februar im Gartensaal des Schlosses geplant. Aufgrund des Infektionsgeschehens muss sie leider verschoben werden und soll zunächst im kleineren Rahmen im Ratssitzungssaal stattfinden.

Sportlerin des Jahres: Giovanna Scoccimarro (Judo/MTV Vorsfelde) 33 Jahre nach VfLer Frank Wieneke hatte sie mal wieder eine Olympiamedaille in die VW-Stadt geholt: Giovanna Scoccimarro. Team-Bronze mit Deutschland nach einem ebenfalls schon beachtenswerten fünften Platz im Einzel in der 70-Kilo-Klasse. Sie stammt aus Lessien, sie blieb der Region immer treu. Auch wenn sie ihren Wohnsitz nach Hannover verlegt hat, wo sie bei VW als Kauffrau für Bürokommunikation arbeitet und im Stützpunkt trainiert. Ihr Einzelstartrecht liegt beim MTV Vorsfelde. Er ist ihr Herzensverein, für ihn startet sie seit Kindesbeinen. Und für ihn holte sie damit auch Olympiabronze mit dem deutschen Judo-Team im Sommer. Giovanna Scoccimarro ist das Aushängeschild im Wolfsburger Sport und inzwischen Vorbild vieler junger Judoka. Mit fünf hatte sie angefangen, zuvor den älteren Brüdern schon vom Mattenrand aus zugeschaut. Zielstrebig ging sie ihren Weg, kämpfte schon als Jugendliche um deutsche Meistertitel, kämpfte in der Bundesliga wurde international eine Hausnummer, wurde U21-Weltmeisterin und Vize-Europameisterin als U21-Aktive bei den Erwachsenen. Im Erwachsenenbereich musste sie sich danach kurz hineinbeißen, dann war sie da, verbesserte sich stetig in der Weltrangliste, erarbeitete sich das Olympia-Ticket für das Jahr 2020, musste das dann auch für den Verlegungstermin 2021 behaupten und schaffte das. Ihre ersten Olympischen Spiele waren das Highlight, aber die 24-Jährige, die schon mehrfach Wolfsburgs Sportlerin des Jahres war, greift auch die nächsten Olympischen Spiele an. „Diese Teamleistung war beeindruckend, es ist eine historische Medaille“, sagte sie nach ihrem Olympiaerfolg. Denn der Mixed-Wettbewerb feierte bei Olympia seine Premiere. Im November bestätigte sie ihre Form: In Abu Dhabi gewann die 24-Jährige den ersten Grand Slam ihres Lebens, im Februar startet sie beim Grand Slam in Paris.

Sportler des Jahres: Mika Noodt (Triathlon/VfL Wolfsburg) Alles begann beim TV Jahn Wolfsburg und in einer Badehose - dass Noodt eine Karriere als Triathlet hinlegen wird, war zunächst nicht abzusehen. Doch "nur" schwimmen, das reichte dem gebürtigen Wolfsburger, der in Flechtorf aufwuchs, nicht. Dabei heimste er in der Jungendzeit reichlich Edelmetall an. Lauftraining kam dazu, er startete auch bei Bambini-Läufen, in der Freizeit fuhr er Rad. Das Erweckungserlebnis gab's dann in seiner Geburtsstadt - beim Wolfsburg-Triathlon. Schwimmen, Radfahren, Laufen - die drei Sportarten hatte er ja längst im Portfolio, beim VfL Wolfsburg, dem er sich 2012 anschloss, wurde er selbst zum Triathleten. Das vergangene Jahr - ein einziger Traum: Erster Platz in Les Sables d’Olonne, zweiter Platz auf Lanzarote - wenn es an den 70.3-Ironman geht, gehört der VfL-Triathlet zur internationalen Spitze. In seinem ersten Profi-Jahr wurde der 21-Jährige zudem bei der 70.3-WM in St. George als bester Deutscher Elfter. Die 70.3-Wettbewerbe - 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren ohne Windschatten und 21,1 Kilometer Laufen - sind die Spezialität des gebürtigen Wolfsburgers. Sein Fokus liegt weiterhin auf dieser Distanz: "Auf keine Fall länger", schmunzelt der Wolfsburger. Nächstes Ziel: die absolute Weltspitze. Noodt: "Es ist noch viel Potenzial da, ich freue mich, dass im nächsten Jahr immer mehr auszuloten." Übrigens: Noodt studiert in Darmstadt Informationssystemtechnik, startet für den dortigen DSW in der 1. Triathlon-Bundesliga. Studium und Spitzensport - "Eine herausfordernde, abwechslungsreiche, aber mit guter Planung nicht unmögliche Kombination", so Noodt. Und mit kombinieren kennt er sich ja auch bei den Spartenarten bestens aus.