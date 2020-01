Wolfsburgs Sprinter dominieren im Land

Johannes Breitenstein vom VfL Wolfsburg gewann das 60-Meter-Finale in Hannover in 6,88 Sekunden, erstmals blieb er unter 6,90 Sekunden in Hannover. Zweiter wurde sein Klubkollege Michel Meißner in 6,93 sec. Als dritter Athlet des VfL Wolfsburg rundete Magnus Bunar in persönlicher Bestzeit von 6.99 sec das VfL-Ergebnis ab. "Der VfL Wolfsburg ist im Land wieder da, wo er früher einmal war, in der Spitze", freute sich Sprinttrainer Werner Morawietz. Nicht ohne Grund. Nicht nur im Sprint gab es herausragende Resultate. Morawietz: "So gut in den Ergebnissen und Platzierungen waren wir lange nicht."