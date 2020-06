"Wollen Sie mich verarschen, oder was?" Dresden-Trainer Kauczinski reagiert gereizt auf Reporter-Fragen

Reporter-Ärger in der 2. Liga: Markus Kauczinski hat mit derben Worten auf eine Frage des Sky-Interviewers Marcus Lindemann reagiert. Dieser hatte den Trainer von Dynamo Dresden nach dem 1:0-Sieg seines Teams beim SV Sandhausen gefragt, ob er noch an den Klassenerhalt glaube. Angesichts von drei Punkten und 14 Toren Rückstand auf den Tabellen-16. Karlsruher SC kam sich Kauczinski offenbar veralbert vor. Der 50-Jährige entgegnete: "Soll das ein Witz sein, oder was? Wollen Sie mich verarschen hier, oder was?"

Kauczinski startete bereits gereizt ins Interview. Auf die Lindemann-Frage, was der Sieg gegen Sandhausen wert sei, antwortete der Coach: "Ja nix. Wir sind abgestiegen, oder habe ich irgendwas nicht mitgekriegt?" Dann folgte die Konversation über die theoretische Klassenerhalts-Chance. Immerhin endete das Interview versöhnlich: "Wir sind nicht hier abgestiegen, wir haben in den letzten Wochen hart gekämpft. Dafür ziehe ich den Hut vor meiner Mannschaft", so der Coach.

Kauczinski will auch in der 3. Liga Dynamo-Trainer bleiben

Kauczinski übernahm die Dresdner Mitte Dezember 2019, konnte die sportliche Talfahrt der Sachsen aber nicht aufhalten. Der Erfolg in Sandhausen war erst der fünfte Sieg im 17. Spiel unter Leitung des 50-Jährigen - nach zuvor drei Niederlagen in Serie. Der gebürtige Gelsenkirchener hatte zuvor den Karlsruher SC (2012-2016), den FC Ingolstadt (2016) und den FC St. Pauli (2017-2019) trainiert.

