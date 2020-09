"Wollen unberechenbar für den Gegner sein": 96-Coach Kocak über die Partie gegen den VfL Osnabrück

Letzte Saison trafen Hannover und Osnabrück zweimal aufeinander, auswärts gewann 96 mit 4:2, in der HDI-Arena reichte es zu Beginn der Saison nur zu einem 0:0 für die 96er. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen also. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel sprach Trainer Kocak über...

Nach dem überzeugenden 2:0 gegen den Karlsruher SC zum Auftakt der zweiten Bundesliga wollen Trainer Kenan Kocak und die 96 Spieler ihrer Favoritenrolle im Duell beim VfL Osnabrück gerecht werden und die nächsten drei Punkte holen. Anstoß ist am Freitag 18.30 Uhr.

... die Personallage bei 96

Nikas Tarnat habe einen grippalen Infekt. Ansonsten sind alle Spieler an Bord. 96 kann im Vergleich zum Saisonauftakt also auf so gut wie alle Spieler zurückgreifen.

... die Partie beim niedersächsischen Nachbarn

Nach dem Sieg gegen den KSC scheint das Selbstvertrauen in der Truppe von Kocak zu stimmen, der Trainer betonte den Zusammenhalt in der Mannschaft und gab die Richtung der nächsten Partie vor: „Es sollte schon in unserem Interesse sein, dass wir unberechenbar sind und aus dem Mittelfeld oder über hoch stehende Außenverteidiger mehr Torgefahr ausstrahlen. Wir verteidigen gemeinsam und können auch gemeinsam angreifen.“

... die Zuversicht vor dem Duell

Die Mannschaft fahre nach Osnabrück, um zu siegen: „Wir freuen uns auf die Partie, sind bereit und wollen in Osnabrück natürlich den maximalen Erfolg erreichen. Dementsprechend haben wir auch maximale Vorfreude auf das Spiel.“

... über den Gegner Osnabrück und die Favoritenrolle von 96

Kocak mahnte bei der Pressekonferenz an, den Gegner nicht auf die leichte Schulter zu nehmen: „In der zweiten Liga ist kein Spiel einfach. Wenn der Schiri anpfeift, müssen wir da sein.“ Trotz des verhaltenen Saisonstarts der Osnabrücker mit einem 1:1 in Fürth, lobte er die Qualitäten des Gegners: „Sie haben sich gut verstärkt, haben einen neuen Trainer bekommen. Und haben auch eine klare Art von Fußball, wie sie ihn auf den Platz bringen wollen.“

... einen möglichen Startelfeinsatz von Bijol

Auf Neuzugang Jaka Bijol ruhen viele Hoffnung in Hannover. Auf die Frage, ob der slowenische Nationalspieler am Freitag schon zum Einsatz kommen werde antwortete der Trainer: „Wir werden uns einen Plan zurechtlegen, und dann schauen, ob der Jaka in dem Moment passt. Oder ob er womöglich von der Bank kommt.“ Für einen ersten Einsatz des 21-Jährigen sieht es gut aus.