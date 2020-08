Wolverhampton Wanderers gegen den FC Sevilla live im TV und Online-Stream sehen

Fünfmal konnte der FC Sevilla den zweitwichtigsten Titel im europäischen Vereinsfußball bereits gewinnen. Auch in diesem Jahr gehört die Mannschaft von Julen Lopetegui wieder zu den besten acht Teams - und zugleich zu einem ernsthaften Kandidaten für den Sieg in der Europa League. Im Viertelfinale treffen die Spanier am Dienstag in Duisburg auf die Wolverhampton Wanderers (21 Uhr). Und im Blitzturnier der Europa League entscheidet nur eine Partie über ein mögliches Weiterkommen. Als Tabellenvierter der spanischen Liga kommt Sevilla mit Rückenwind zum Duell mit den Engländern, hat seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Corona-Unterbrechung noch kein einziges Spiel verloren.