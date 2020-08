Raul Jimenez erzielt den goldenen Treffer: Wolverhampton schlägt Piräus und steht im Viertelfinale 

Die Wolverhampton Wanderers haben den Viertelfinaleinzug in der Europa League klar gemacht. Der Premier-League -Klub besiegte am Donnerstagabend den griechischen Vertreter Olymiakos Piräus im Achtelfinal-Rückspiel knapp mit 1:0. Das goldene Tor für die Wolves erzielte Raul Jimenez per Elfmeter in der 8. Spielminute. Im Hinspiel hatten sich die Teams 1:1-Unentschieden getrennt.

Die Wolves suchten in einer Partie ohne die ganz großen spielerischen Leckerbissen schnell den Weg Richtung gegnerisches Tor. Bereits in der 8. Minute traf Raul Jiminez für die Engländer per Strafstoß. Zuvor hatte sich Piräus-Keeper Allain einen Lapsus geleistet: Der Keeper legte sich die Kugel zu weit vor und schubste in der Folge Wolverhamptons Daniel Podence um, der sich den Ball schnappen wollte. Schiedsrichter Skymon Marciniak entschied folgerichtig auf Elfmeter - den Jimenez eiskalt verwandelte. In der Folge erhöhten die Griechen den Druck auf den Kasten der Hausherren - ein Tor gelang ihnen trotz einiger guter Chancen jedoch nicht.