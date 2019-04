Talk-Aus für Jörg Wontorra bei Sky! Pay-TV-Sender stellt das Format nach dieser Saison ein

Der Zeitpunkt erscheint überraschend, da der Talk erst am vergangenen Sonntag eine (sendungsinterne) Rekord-Quote erreicht hatte. Insgesamt 350 000 Menschen schalteten ein, als "Wonti" Karl-Heinz Rummenigge und Hans-Joachim Watzke zum Gespräch bat. Allerdings: Den parallel stattfindenden Doppelpass auf SPORT1 verfolgten 1,01 Millionen Zuschauer. Da Wontorra mit dem Bayern- respektive dem -BVB-Boss zwei Hochkaräter zu Gast hatte, muss auch dieses Ergebnis als Niederlage gewertet werden.

Der letzte Wontorra-Talk soll am 19. Mai nach dem letzten Bundesligaspieltag über die Bühne gehen - mit der 66. Ausgabe der Sendung. In seinem ersten Statement erklärte der 70-jährige Moderator gegenüber der Bild: "Ich danke meinem Team für viele tolle Sendungen, mit denen wir Sky in die Schlagzeilen gebracht haben."