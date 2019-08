Nach Fußballtalk-Aus: So sieht die neue Show von Wontorra bei Sky aus 

Jörg Wontorra ist zurück im TV! Nach dem überraschenden Aus seines "Fußballtalks" zum Saisonende hat der 70-Jährige von Pay-TV-Sender Sky ein neues Talkshow-Konzept verpasst bekommen. Neu: Bei "Wontorra On Tour" soll der Moderator künftig nicht in einem TV-Studio mit seinen Gästen sprechen. Stattdessen stattet "Wonti" seinen Gesprächspartnern an ihrer Wirkungsstätte einen Besuch ab. Erster Gast der neuen Show, die am 19. August erstmals ausgestrahlt wird, ist in Dortmund BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.