Wout Weghorst erklärt nach EM-Tor-Premiere für Holland: Das hat uns mental ausgezeichnet

Die niederländische Elftal hat sich schwer getan - ist aber trotz einer vergebenen 2:0-Führung mit einem 3:2 (0:0)-Sieg gegen die Ukraine in die Europameisterschaft gestartet. Großen Anteil daran hatte Wout Weghorst. Der Stürmer des VfL Wolfsburg erzielte das zwischenzeitliche 2:0 und war in seinem siebten Länderspiel, das er etwas überraschend von Beginn an bestreiten durfte, ein ständiger Gefahrenherd. "Natürlich sind das die schönsten Spiele", sagte der 28-Jährige nach dem späten Sieg in der ARD. "Es war eine Super-Atmosphäre hier bei uns in Amsterdam. Die ersten Spiele sind immer wichtig. Es geht darum, dass du gewinnst." Anzeige

Dass den Niederländern dies gelang, lag in letzter Instanz an Denzel Dumfries. Der Außenbahnspieler von PSV Eindhoven, der im ersten Durchgang einige gute Chancen ließen gelassen hatte, überwand den bis dahin starken ukrainischen Torwart Georgiy Bushcan in der 85. Minute mit einem Kopfball zum 3:2 - und nahm den Osteuropäern, die zuvor binnen weniger Minuten von 0:2 auf 2:2 gestellt hatten, den Wind aus den Segeln. "Es war ein überragender Kopfball, eine super Flanke", lobte Weghorst, der mit Blick auf die beiden Gegentore jedoch auch den Finger in die Wunde legte. "Leider waren da fünf Minuten von uns, die absolut nicht gut waren", sagte er über die Zeit zwischen der 75. und der 79. Minute.

Weghorst über Tor-Debüts: "Für mich eine Super-Woche" Da waren die Ukrainer durch ein Traumtor von Andrey Yarmolenko und einen Kopfball-Treffer von Roman Yaremchuk wieder zurück ins von vielen schon als entschieden betrachtete Spiel gekommen, nachdem Oranje-Kapitän Georginio Wijnaldum (52.) und Weghorst (59.) mit ihren Toren nach der Pause schon den Weg zu einem vermeintlich lockeren Oranje-Heimsieg geebnet hatten. "Es hat uns mental ausgezeichnet, dass wir immer dran geblieben sind", sagte Weghorst zu dem Sturmlauf der Gastgeber, der kurz nach dem 2:2 Gestalt annahm und letztlich im verdienten dritten Holland-Tor mündete.





Weghorst gehörte in der abgelaufenen Bundesliga-Saison zu den besten Stürmern der Liga. Für die Wolfsburger kam der fast zwei Meter große Torjäger in allen 34 Ligaspielen zum Einsatz und hatte mit seinen 20 Saisontreffern und neun Torvorlagen großen Anteil an der Champions-League-Qualifikation der Wölfe. Die guten Leistungen Weghorsts sorgten schließlich für sein Nationalmannschafts-Comeback. Fast drei Jahre nach seinem bis dato letzten Länderspiel nominierte ihn Bondscoach Frank de Boer überraschend für den erweiterten EM-Kader. Beim 3:0-Sieg im letzten Testspiel gegen Georgien, genau eine Woche vor der Europameisterschaft, erzielte Weghorst schließlich seinen ersten Länderspiel-Treffer. "Es macht mich stolz. Für mich ist es eine Super-Woche", so der überglückliche Oranje-Star.

Tipp: Die komplette SPORTBUZZER-Berichterstattung zur EM 2021 findest Du auch in der superschnellen EM-App von Toralarm. Und folge gerne @sportbuzzer auf Instagram!