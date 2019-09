WTA-Turniere 2020 in Deutschland: Pläne für Berlin und Bad Homburg kurz vor Abschluss

Die Pläne für ein neues Damentennis-Turnier in Berlin sollen kurz vor dem Abschluss stehen. Wie die Bild-Zeitung am Donnerstagabend berichtete, soll am Traditionsstandort im Grunewald vom 15. bis 21. Juni 2020 auf Rasen gespielt werden. Dort fanden viele Jahre lang die German Open der Damen auf Sand statt.

„Nach meinem Kenntnisstand ist die Sache durch“, sagte Dirk Hordorff, der Vizepräsident des Deutschen Tennis Bundes, dem Blatt. „In Berlin gibt's keine Hürden mehr, die mir bekannt wären. Lizenzmäßig und von der Frauentennis-Organisation WTA ist das gesichert“, fügte Hordorff hinzu. Endgültig verkündet werden könnten die Pläne schon in den kommenden Tagen.

Auch in Bad Homburg soll es vom 20. bis 27. Juni 2020 mit der dreimaligen Grand-Slam-Turniersiegerin Angelique Kerber als Zugpferd erstmals ein Damen-Turnier geben. Es würde direkt vor dem Grand-Slam-Turnier in Wimbledon stattfinden. Hordorff betonte, die neuen Turniere seien keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung, zumal es mit den Wimbledon-Organisatoren denselben Unterstützer gebe.

Wegen Unruhen: Tennisturnier Hong Kong Open verschoben

Hingegen ist das für Anfang Oktober 2019 geplante internationale Tennisturnier Hong Kong Open wegen der anhaltenden Demonstrationen in der chinesischen Sonderverwaltungszone bis auf Weiteres verschoben worden. „Ein reibungsloser Ablauf des Turniers kann zu einem späteren Zeitpunkt besser gewährleistet werden“, teilten die Hongkonger Tennisvereinigung und der Weltverband WTA am Freitag „angesichts der gegenwärtigen Situation“ in einer Erklärung mit.

Der Wettbewerb war ursprünglich vom 5. bis 13. Oktober geplant - relativ dicht nach dem chinesischen Nationalfeiertag am 1. Oktober. Zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik werden in Hongkong große Proteste erwartet, während in Peking eine riesige Militärparade und andere Feierlichkeiten stattfinden werden.

Zu dem Tenniswettbewerb wurden tausende Besucher aus dem Ausland und aus Hongkong erwartet. Die Organisatoren entschuldigten sich bei den Fans, Spielern, Partnern und Sponsoren für die Verschiebung. Auf der Webseite sollen bald Verfahren für die Rückerstattung der Eintrittskarten angekündigt werden. Die Tennisvereinigung und der Weltverband seien in „aktiven Diskussionen“, um einen alternativen Termin für das Turnier zu finden.

