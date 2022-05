"Verleiht Würde und Stolz": FIFA-Boss Infantino verwundert mit Aussagen über WM-Arbeiter in Katar

In etwas mehr als einem halben Jahr startet die Weltmeisterschaft in Katar: In dem Wüstenstaat am Persischen Golf rollt ab dem 21. November der Ball, das Finale ist am 18. Dezember. Die Vergabe an das Land steht wegen der Menschenrechtsverletzungen seit Jahren stark in der Kritik. Der englische Guardian berichtete im vergangenen Jahr von 6500 Todesfällen bei Arbeitern rund um die WM seit der Vergabe des Turniers. Die Gastarbeiter mussten beim Bau der Stadien bei zum Teil bei über 50 Grad unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten. Dazu war laut Menschenrechts-Organisationen die Bezahlung und Unterbringung schlecht.

Anzeige