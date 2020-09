Ab 18.30 Uhr live: So würdet ihr Hannover 96 bei den Würzburger Kickers aufstellen

Für Hannover 96 steht am Montagabend (18.30 Uhr) das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm. Die Roten gastieren in der ersten Runde des DFB-Pokals bei den Würzburger Kickers. Auf das Team von Kenan Kocak wartet dabei eine schwere Aufgabe, denn die Würzburger sind nach ihrem Aufstieg in der vergangenen Spielzeit ebenfalls Mitglied der zweiten Bundesliga. Auf 96 wartet also direkt im ersten Spiel ein echter Gradmesser.

Der 96-Trainer warnte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel ausdrücklich vor dem Aufsteiger: "Sie haben letztes Jahr in ihren Reihen schon eine ordentliche Qualität gehabt und sind folgerichtig aufgestiegen. Es ist eine homogene Mannschaft, eine gute Truppe." Trotzdem wollen die Roten erfolgreich in die Saison starten und in die zweite Runde einziehen.