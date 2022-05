Wunder nach Stuttgart-Remis gegen FC Bayern nötig: Bielefeld-Abstieg so gut wie sicher

Bielefeld-Interimstrainer Marco Kostmann rechnete wohl mit Bayern-Schützenhilfe

"Der Optimismus kommt dann wieder, wenn das Spiel am Sonntag so gelaufen ist, dass wir noch eine Möglichkeit haben", hatte Arminias Interimscoach Marco Kostmann nach der bitteren, aber verdienten 1:2-Niederlage am Freitagabend in Bochum gesagt . Dabei hatte der 56-Jährige allerdings wohl an mehr Schützenhilfe durch die Bayern gedacht. Die gab es nun nicht. Zehn Spiele in Serie hat die Arminia nicht gewonnen.

Vor allem im Angriff präsentierte sich der Aufsteiger von 2020 harmlos. Nur 26 Tore hat Bielefeld in 33 Partien erzielt. Keine Mannschaft traf in der Bundesliga seltener. In den Rückrunden-Begegnungen mit den direkten Konkurrenten aus Stuttgart und Berlin reichte es zu Hause jeweils nur zu einem Unentschieden. Mit einem Trainerwechsel vor dem Saisonendspurt versuchte die Vereinsführung, die Wende herbeizuführen. Der vorherige Torwarttrainer Kostmann übernahm das Team nach der 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern am 30. Spieltag von Frank Kramer. Unter Kostmann holte die Arminia allerdings auch nur einen Punkt in drei Partien. So steht am Ende der Saison wohl der Abstieg.