Wundertüte Kenan Kocak: Was steckt wirklich beim neuen 96-Trainer drin?

Noch aber ist es eine 96-Wundertüte, weil keiner weiß, was wirklich drinsteckt in dieser Mannschaft. Auch die Konkurrenz nicht. Für Darmstadts Trainer Dimitrios Grammozis ist die Spielvorbereitung „schwieriger, weil man nicht weiß, wie der Gegner spielt“.

Kocak soll seiner neuen Liebe 96 am Montagabend (20.30 Uhr) gegen Darmstadt neues Leben einhauchen. Es soll der Ausbruch werden aus dem Käfig der vielen Enttäuschungen, in dem die Mannschaft gefangen scheint. Kocak soll den Befreiungsschlag landen, denn das wäre der erste Heimsieg.

Es trifft vermutlich nicht ganz den Musikgeschmack von Kenan Kocak, der als Mannheimer ja Xavier Naidoo hören muss. Aber vor der Heimpremiere des neuen Trainers von Hannover 96 dürfte der tiefe Griff in die Schlagermottenkiste die Hoffnung im Umfeld der Roten am besten ausdrücken. „Was einmal war, ist vorbei und vergessen und zählt nicht mehr – eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, trällerte Jürgen Marcus schon, als Willy Brandt noch Bundeskanzler war.

Veränderungen sind im Vergleich zum 0:4 in Heidenheim auf jeden Fall zu erwarten. Kapitän Marvin Bakalorz wird spielen, das lässt sich aus Kocaks Aussage schließen, „er sollte eigentlich in unserem Spiel eine feste Stütze sein“. Auch Ron-Robert Zieler dürfte weiter im Tor stehen, Michael Esser die Bank drücken. Ein Torwartwechsel ist unwahrscheinlich, auch wenn Kocak sagt, „die Torhüter wissen noch nicht Bescheid“. 96 hat viele Probleme, aber nicht beim Torwart.

Kocak selbst war am Freitag bei der Pressekonferenz schlau genug, den Vorteil des Überraschungseffekts nicht aus der Hand zu geben. Er hielt sich komplett bedeckt, gab nichts preis, außer dass er „Leidenschaft und Herzblut“ von seinen Spielern sehen will – das sollte man ja immer von Profis erwarten dürfen. Was wird Kocak aber nun aus der Wundertüte ziehen?

In der Abwehr muss der Ausfall des gesperrten Innenverteidigers Marcel Franke ausgeglichen werden. Waldemar Anton könnte aus dem Mittelfeld zurückbeordert werden, neben ihm sollte Felipe den Vorzug vor Josip Elez bekommen. Vielleicht versetzt der Coach Edgar Prib auf die linke Abwehrseite. Wer stürmen darf, ist offen: Marvin Ducksch oder Hendrik Weydandt – oder wieder beide?

Kocak blickt nicht zurück

Fitness: Viele 96-Spieler bekamen nach einer Stunde Probleme, Kocak steuerte mit intensivem Training dagegen. „Wir wollen die Jungs im täglichen Rhythmus schnell auf ein Level bringen, dass sie am Montag gegen Darmstadt voll da sind. Physisch und psychisch“, kündigt der 38-Jährige an. „Wir blicken nicht zurück, sondern steuern die Dinge so, wie wir sie für richtig halten.“ 96 sollte schon fitter sein als zuletzt, aber in einer Woche lassen sich die Defizite nun mal nicht aufholen.

Taktik: 4-2-3-1 oder 4-4-2 oder 4-3-3 – für Kocak sind das „Zahlenspiele“, ihm geht’s um Prinzipien wie kompakt sein, spielerische Lösungen suchen, schnell den Ball erobern, aktiv und mutig sein. Aber er weiß, „natürlich kann auch noch nicht alles funktionieren“. 96 bleibt eine Wundertüte, shalalalalalala.