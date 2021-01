"War sein Wunsch, Schalke vor dem Abstieg zu retten": Ajax und S04 erklären Huntelaar-Wechsel

Abstiegs- statt Meisterkampf! Klaas-Jan Huntelaar hat sich in den letzten vier Monaten seiner aktiven Laufbahn gegen einen möglichen Titel mit Ajax Amsterdam und für einen Kampf gegen den Bundesliga-Abstieg mit dem FC Schalke entschieden. "Es war sein Wunsch, Schalke vor dem Abstieg zu retten", erklärte Marc Overmars, Sportdirektor beim niederländischen Spitzenklub, den Wechsel seines Stürmers. Huntelaar hat bis zum Saisonende einen Vertrag in Gelsenkirchen unterschrieben. "Wir dachten, es wäre wichtig für ihn, wenn wir diesen Wechsel durchführen." Dabei hatte Huntelaar erst zuletzt wieder deutlich unter Beweis gestellt, wie wichtig er für die Mannschaft von Erik ten Hag sein kann. Er traf mehrfach in seinen letzten Einsätzen. Anzeige

Doch Huntelaar hat sich voll und ganz seinem ehemaligen Arbeitgeber verschrieben. Die Rettungsmission der "Knappen" scheint für ihn eine Ehrensache zu sein. "Wir müssen Spiele gewinnen, müssen dafür Tore schießen, um aus dem Tabellenkeller zu klettern. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Schalke gehört in die Bundesliga. Es liegt jetzt in unserer Verantwortung, dass das auch so bleibt", sagte der 37-Jährige am Dienstag.

Mehr vom SPORTBUZZER

Diese Gier, diese Verbundenheit - es sind die Gründe, warum Schalke alles darangesetzt hatte, den "Hunter" zurück ins Ruhrgebiet zu lotsen. "Die Verpflichtung von Klaas-Jan hat zwei zentrale Komponenten: Sportlich sind seine Qualitäten unbestritten, das hat er erst vergangene Woche mit einem Doppelpack erneut unter Beweis gestellt", erklärte Sportvorstand Jochen Schneider laut einer Pressemitteilung. "Mindestens genauso wichtig sind seine Persönlichkeit, seine große Erfahrung und seine Verbundenheit zu Schalke 04. Letztere demonstriert er mit seiner Rückkehr und dem unbedingten Willen, seinen Teil zur Mission Klassenerhalt beizutragen."