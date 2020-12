Wunschzettel statt Glücksrad: Nagelsmanns Strafensystem bei RB Leipzig

Sein Vorgänger Ralf Rangnick hatte noch ein Rad genutzt, an dem Spieler zur Bestimmung der Strafe drehen mussten. Dabei ging es allerdings weniger um monetäre Sanktionen. "Geldstrafen bringen in den seltensten Fällen etwas. Den Spielern tut mehr weh, wenn sie zum Beispiel weniger Zeit haben", erklärte Rangnick bei Einführung. So fanden sich auf dem Rad beispielsweise auch Felder mit einer Drei-Stunden-Tätigkeit im RB-Fanshop oder der Aufgabe, eine Woche lang die Trainingsgetränke für's Team vorzubereiten. Letztere ereilte Rangnick selbst einmal. Er hatte trotz Handyverbot sein Mobiltelefon beim gemeinsamen Essen auf dem Tisch liegen gelassen.

Auch sein Nachfolger beteiligt sich am selbst erfundenen System und zieht selbst regelmäßig Wünsche.. „Aber nicht als Strafe, sondern nach gewonnenen Spielen. Auf diese Weise stärken wir das innere Zusammengehörigkeitsgefühl im Verein“, sagte der Trainer. Bei Disziplinlosigkeiten setzt Nagelsmann übrigens auch schon mal auf Liebesentzug, zeige „die kalte Schulter und bin nicht so zugänglich wie sonst. Das fühlt sich erst mal nicht gut an - weder für mich noch für den Spieler -, aber nach einer Weile sucht der betroffene Spieler dann in der Regel ein klärendes Gespräch.“

