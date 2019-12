"Wurde bedroht": Ex-96-Profi Marcelo erhebt schwere Vorwürfe gegen Lyon-Fans

Eigentlich war alles gut. Das Spiel war vorbei, Olympique Lyon holte am vergangenen Mittwoch gegen RB Leipzig zuhause ein 2:2-Unentschieden und qualifizierte sich für das Achtelfinale der Champions League. Doch plötzlich ging es wieder heiß her. Ein OL-Fan sprang über die Bande, in der Hand ein Plakat mit einem selbstgemalten Esel und der Aufschrift "Marcelo dégage" (deutsch: "Marcelo, hau ab"). Gemeint war der brasilianische Verteidiger Marcelo, von 2013 bis 2016 bei Hannover 96 unter Vertrag. Das brachte Lyons Kapitän Memphis Depay derart auf die Palme, dass er auf den Anhänger zulief und ihm das Plakat entreißen wollte. Sicherheitsleute gingen dazwischen und beruhigten die aufgeheizte Atmosphäre nach einer Weile. Auch Marcelo war zunächst nicht zu beruhigen, reckte dem pöbelnden Fan erzürnt den Stinkefinger entgegen.

Unschöne Szenen: Plakat gegen Ex-96-Profi Marcelo verursacht Rudelbildung Der Auslöser nach Abpfiff der Champions-League-Partie gegen Leipzig: Ein Plakat gegen Marcelo wird entrollt. ©

Marcelo wirft "Bad Gones" Rassismus vor Mit ein paar Tagen Abstand meldete sich der 32-jährige Abwehrspieler nun via Instagram zu Wort. In einem emotionalen Statement erhob er schwere Vorwürfe gegen die älteste Ultra-Gruppierung der Lyonnais, die Bad Gones. Die hatten Marcelo bei sportlichen Misserfolgen immer wieder als Sündenbock ausgemacht und dies aus der Fankurve mithilfe von Plakaten und Rufen wiederholt zum Ausdruck gebracht. Darüber beklagte sich der frühere 96er nun über die sozialen Medien und stellte sogar den Vorwurf des Rassimus in den Raum. "Führen eine Kampagne gegen mich" In seinem Statement schrieb er: "Seit dem letzten Jahr führen Mitglieder der Bad Gones-Gruppierung eine Kampagne gegen mich. Nach dem Champions-League-Spiel gegen Benfica wurde ich sogar bedroht. Und ich bin nicht der erste Spieler, der ein Problem mit dieser organisierten Gruppe hat. Ich kann nicht mehr darüber schweigen, wie ich behandelt werden. Ich bin gegen jede Form von Beleidigungen und Rassismus."

Marcelo bedauert Mittelfinger-Geste Gleichzeitig bedauerte er seine Mittelfinger-Geste in Richtung Fankurve. "Ich entschuldige mich dafür, wenn meine Reaktion jemanden verletzt haben sollte. (...) Aber alles hat seine Grenzen." Für den Einsatz seiner Mannschaftskollegen um Kapitän Depay, die ihm zur Seite standen, bedankte er sich. "Habe so viel erwartet von den Lyon-Fans" Wie es für ihn weitergeht, ließ Marcelo offen, ein vorzeitiger Abschied ist nicht ausgeschlossen. Sportlich gesetzt ist er in dieser Spielzeit nicht mehr, in nur sieben von 18 möglichen Spielen in der Ligue 1 mischte er mit. Dass das Tischtuch zwischen ihm und Teilen der OL-Fans zerschnitten ist, klingt in seinem Statement durch: "Ich habe so viel erwartet von den Lyon-Fans und ich muss zugeben, dass ich ein bisschen enttäuscht war von dieser Gruppe." Türkischen Medienberichten zufolge ist eine Rückkehr zu Besiktas Istanbul ein Thema. Dort spielte er nach - und leihweise auch während - seiner 96-Zeit. Die Besiktas-Fans scheinen ihn in guter Erinnerung zu haben. Nicht wenige fordern unter seinem Instagram-Posting Marcelos Rückkehr in die türkische Metropole...

