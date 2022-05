Bei der EM 2021 im vergangenen Sommer stand Joachim Löw das letzte Mal als Bundestrainer an der Seitenlinie. Seitdem wurde es um den Weltmeister-Trainer von 2014 immer ruhiger. Kurz vor dem Saisonende hat sich Löw nun zurückmeldet und seinen Willen bekräftigt, als Trainer in den Profi-Fußball zurückzukehren. "Der Wille ist schon da", sagte der 62-Jährige am Rande des DFB-Pokalfinals zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig am Samstagabend bei Sky und bestätigte auch das Interesse einiger Verantwortlicher. "Es gibt noch nichts Konkretes. Es gibt einige Anfragen oder auch das eine oder andere Angebot, mit dem ich mich jetzt mal beschäftige die nächsten Wochen. Eine Entscheidung ist noch keine getroffen."

