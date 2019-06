"Würde mir wehtun, wenn er geht": 96-Trainer Slomka traut Jonathas viele Tore zu

Den Leuten, die ihm bei Instagram folgen, zeigt Jona­thas, wie er zum Stadion fährt. Ein Video mit Blick aus dem Seitenfenster der Fahrerseite seines Wagens – vom Aegi in die Willy-Brandt-Allee einbiegen und weiter über das Arthur-Menge-Ufer. Wenn es nach dem 96-Trainer geht, nimmt Jonathas diesen Weg, bis die Saison beendet ist. „Es würde mir schon wehtun, wenn er geht“, sagt Mirko Slomka. „Ich glaube, dass er einer ist, der viele Tore machen kann.“

Viele Zuschauer etwa beim Test in Bemerode hatten eher einen anderen Eindruck. Die Kommentare bei missglückten Schussversuchen waren eindeutig, etwa als er zwei Meter vor dem Tor über den Ball trat. „Dafür hat man 9 Millionen gezahlt“, wurde da gelästert.

„Wenn Jonathas geht, müssen wir nachlegen.“

Ein Kopfballtor gelang dem Stürmer dann doch noch. Tags zuvor hatte er in Mellendorf auch seine Slapstick-Momente, traf aber zweimal. Drei Tore in zwei Spielen gegen Acht- und Siebtligisten werden aber wohl nicht reichen, um zahlungskräftige Interessenten anzulocken. Slomka „weiß um die finanziellen Zwänge“. Jonathas und auch sein brasilianischer Landsmann Walace „sind sehr teuer für die 2. Liga“. Mehr als 4 Millionen Euro wird an Gehalt für die beiden für diese Saison fällig.