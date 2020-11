Würzburg-Coach Trares bereitet sein Team im Trainingslager auf Hannover 96 vor

Seit knapp einer Woche ist Bernhard Trares der neue Mann an der Seitenlinie der Würzburger Kickers. Um seine Mannschaft besser kennenzulernen, absolvierte der nächste 96-Gegner ein kurzes Trainingslager. Am kommenden Wochenende (Sonntag, 13.30 Uhr) ist Hannover 96 zu Gast in Würzburg.