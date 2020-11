Fix: Würzburger Kickers entlassen Trainer Marco Antwerpen – Nachfolger steht schon fest

Ex-Waldhof-Coach Trares übernimmt die Kickers

Auch einen Nachfolger präsentierten die Kickers am Montag schon: Bernhard Trares übernimmt den Trainerstuhl bei den Würzburgern. Der 55-Jährige trainierte zuletzt von Januar 2018 bis Juli diesen Jahres Waldhof Mannheim und stieg mit dem Klub in die 3. Liga auf. Zuvor war er unter anderem Co-Trainer von Bruno Labbadia beim Hamburger SV. Über den Vertrag von Trares machte der Klub zunächst noch keine Angaben.

Der 49-Jährige Antwerpen hatte in der vergangenen Saison mit Eintracht Braunschweig den Aufstieg in die 2. Bundesliga gefeiert, anschließend wurde sein Vertrag jedoch nicht mehr verlängert. Zwischen November 2019 und dem Saisonende holte er mit den Niedersachsen in der 3. Liga im Schnitt 1,7 Punkte pro Spiel. Nach drei Monaten ohne Arbeit heuerte Antwerpen, der zuvor Chefcoach von RW Ahlen (2014-16), Viktoria Köln (2016/17) und Preußen Münster (2017-19) war, im September in Würzburg an.