Perfekt! Drittligist Würzburger Kickers holen Trainer Danny Schwarz vom FC Bayern

"Die Herausforderung bei den Kickers reizt mich sehr. Ich danke den Verantwortlichen für das Vertrauen und freue mich auf die Arbeit mit einer jungen Mannschaft, in der viel Potenzial steckt", sagte Schwarz. Die Kickers dankten in der Mitteilung vom Mittwoch dem FC Bayern, "dass er Schwarz kurzfristig die Freigabe aus seinem laufenden Vertrag erteilt und so den Kickers ihren Wunschtrainer ermöglicht hat!"