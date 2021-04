Fix: Würzburger Kickers trennen sich von Trainer Bernhard Trares - Dritte Entlassung in dieser Saison

Der Nächste, bitte: Die Würzburger Kickers haben auch ihren dritten Trainer der laufenden Saison entlassen. Wie der Tabellenletzte der 2. Bundesliga am Freitag mitteilte, ist Bernhard Trares nicht mehr länger als Coach für den Klub tätig. "Da ich zu Bernhard ein sehr freundschaftliches Verhältnis habe, ist uns beiden das Gespräch nicht leichtgefallen", wird Sportvorstand Sebastian Schuppan in der Mitteilung zitiert. Und weiter: "Es stand für uns beide von Anfang an fest, immer im Sinne des Vereins eine Entscheidung zu treffen, um vielleicht doch noch den ein oder anderen Impuls setzen zu können. Deshalb sind wir beide - leider - zu dem Entschluss gekommen, dass es jetzt die richtige Entscheidung ist, getrennte Wege zu gehen."

