Wurzener Basketballer Hruschka muss niemandem mehr etwas beweisen: "Ein Ziel gibt es aber noch"

Wurzen. „Es war schön, das Derby gegen Grimma zu gewinnen. Das wollen wir wiederholen, wenn es wieder losgeht in der Landesliga.“ Ziele hatte Basketballer Ben Hruschka immer, egal in welcher Liga. Viele Saisons dribbelte der Point Guard auf hohem Niveau, zog bei seinen Teams in Chemnitz, Zwickau, Sandersdorf, Adelsberg, Leipzig und Wurzen als Ballhandler gekonnt die Fäden. Anzeige

„Habe ihn dann einfach gefragt, ob er noch jemanden für das Training braucht“

Während des neuerlichen Lockdowns war Hruschka wie alle Amateursportler zum Zuschauen verdammt, ging nicht mal zum Körbewerfen auf den Freiplatz. „Das war noch nie meins.“ Dafür aber umso mehr das Spiel im Team unter dem Hallendach. Basketball ist trotz aller globalen Präsenz keine weit verbreitete Sportart in Deutschland, Handball und König Fußball meilenweit entfernt. Für Ben Hruschka aber gab es immer nur den orangenen Ball, schon von Kindesbeinen an. Bereits zu Schulzeiten fand er den Weg zum Korb, eine Lehrerin entfachte das Feuer für die Sportart. Das war Anfang der Neunziger in Chemnitz.

Heute sorgen die örtlichen Niners für Furore in der Bundesliga, schlugen sogar bereits die Großmächte Bayern München und Brose Baskets Bamberg. „In Chemnitz hat sich wirklich einiges bewegt“, sagt Hruschka, der beim Vorgängerverein als Jugendlicher den Ball durch die Reuse warf. „In der Stadt sind die Niners mittlerweile ein echtes sportliches Standbein. Man hat die schlechteren Jahre zum Beispiel der CFC-Fußballer optimal genutzt und sich eine treue und zahlreiche Fangemeinde verdient – und das mit ziemlich begrenzten Mitteln.“



Bei den Niners spielt heute wie damals der Nachwuchs eine große Rolle. „Der große Aufschwung in Chemnitz begann leider ein bisschen nach meiner Zeit. Ich stand irgendwann als junger Mensch vor der Entscheidung: Beruf oder Sport?“ Die Entscheidung fiel letztendlich auf ersteres, wobei der Basketball nicht komplett raus war im Hause Hruschka.

Auch wenn es nicht für eine Profikarriere reichte: Mit Zwickau spielte der mannschaftsdienliche Basketballer mit sehr zielsicherem Wurf fünf Jahre lang Regionalliga – immerhin die höchste Amateurliga in Deutschland. Das war aber noch nicht das Ende der sportlichen Fahnenstange. Über den Umweg Sandersdorf landete Hruschka in der Saison 2016/17 bei den Leipziger Uni-Riesen. Hruschka wollte in die Messestadt, kannte den damaligen Coach Thomas Krzywinski und ging in die Offensive. „Wir hatten schon vorher einen guten Draht. Ich habe ihn dann einfach gefragt, ob er noch jemanden für das Training braucht.“ Krzywinski brauchte: „Komm, so oft du kannst.“

„Macht mehr Spaß, in der Landesliga oben zu stehen“

Unverhofft, aber alles andere als unverdient, hatte es Hruschka in die Pro B geschafft, die tiefere der zweigeteilten 2. Bundesliga. Und der Aufbauspieler sollte eine Saison mit Höhen und Tiefen erleben, die man so schnell nicht vergisst. Aus gesundheitlichen Gründen warf Krzywinski alsbald das Handtuch, der rotbäckige Finne Anton Mirolybov übernahm. „Wir haben damals die Playoffs verpasst, mussten in die Abstiegsrunde – obwohl wir einige starke Leute im Team hatten.“ Das kann man wohl sagen. Über allem strahlte Sascha Leutloff, seines Zeichens Ex-Kapitän des Mitteldeutschen BC. Garniert war die Mannschaft zudem mit den beiden starken Amerikanern Terence Billups und Jordan Faison. Oder einem großen Talent namens Jonas Niedermanner. Der 2,03 Meter große Basketballer war der Wurzener Talentschmiede entsprungen und schnupperte per Zweitspielrecht sogar einige Zeit Bundesliga-Luft beim MBC.

Am Ende stand trotz der potenten Truppe der bittere Abstieg, auch weil am grünen Tisch noch mal zwei Zähler wegen fehlender Zahlungen an die Liga abgezogen wurden. Der Weg der Uni-Riesen führte in die Regionalliga, ohne Hruschka. „Das Ende war weniger schön, wir haben auf unsere Gehälter beziehungsweise Aufwandsentschädigungen gewartet. Aber immerhin darf ich mich Zweitliga-Basketballer nennen. Ich trage heute noch mein Trikot von damals mit Stolz.“