Wurzener Doppel-Olympiasieger Wende rudert mal wieder in Dresden

Dresden. Philipp Wende kennt die Elbe wie seine Westentasche. Schließlich hat der zweimalige Olympiasieger und Weltmeister im Doppelvierer jahrelang bei Wind und Wetter hunderte Kilometer im Ruderboot absolviert. An diesem Sonntag kehrt der 34-jährige Wurzener, der 2017 seine Karriere beendete, nach längerer Zeit wieder einmal auf den Strom und ins Boot zurück. Bei der 3. Auflage des „Rowing Cups“ verstärkt der einstige Erfolgsathlet den Dresdner „Fledermausachter“, der in diesem spektakulären Rennen gegen acht andere Achter um den Sieg fahren wird.

Kein spezielles Training

Dabei muss der gelernte Skuller diesmal mit dem Riemen rudern. „Auch das habe ich früher natürlich schon gemacht und man verlernt es nicht“, meint Wende, der von Achim Schulze, dem Vater von Doppel-Olympiasieger Karl Schulze, für das Highlight verpflichtet wurde. „Wenn der Achim anruft, kann ich ja nicht Nein sagen“, gibt der Diplomingenieur für Geotechnik und Bergbau lachend zu.

Speziell trainiert hat er für das Event aber nicht. Nach dem Ende seiner leistungssportlichen Laufbahn im März 2017 habe er ein dreiviertel Jahr konsequent abtrainiert und auch in diesem Jahr wieder einen Medizincheck absolviert, um sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist, so Wende. „Zum Rudern komme ich höchstens noch dreimal im Monat, aber ich treibe schon noch ein- bis zweimal wöchentlich Sport, fahre Fahrrad, gehe laufen und mache Krafttraining“, betont der Ehrenbürger von Wurzen, der beruflich als stellvertretender Betriebsleiter im Tagebau Großsteinberg gefordert ist und inzwischen auch als zweifacher Familienvater Verantwortung trägt. Erst Ende vergangenen Jahres brachte Ehefrau Jenny Konstantin zur Welt, Brüderchen Ferdinand ist zwei Jahre alt.

Regelmäßiger Kontakt mit den Ex-Kollegen

Die Familie wird den Papa nach Dresden begleiten und schon am Samstag beim eher ungeliebten Ergometer-Rudern auf dem Altmarkt (10.30 Uhr) anfeuern. „Das war schon früher nie mein Ding, aber natürlich ist der Ehrgeiz nicht verschwunden und ich will in meinem Boot keinesfalls Letzter werden“, verrät Wende.

Zu seinen ehemaligen Doppelvierer-Kollegen habe er noch Kontakt. Tim Grohmann wird er auf jeden Fall treffen, denn dieser kommentiert das Rennen für den MDR-Livestream. „Ich verfolge auch, wie sich Karl schlägt, wie die Rennen so laufen und drücke ihm die Daumen in diesem Jahr für die WM“, versichert Wende. Mit seinem ehemaligen Trainer Egbert Scheibe konferiere er sogar fast wöchentlich. Und das aus gutem Grund, denn der bodenständige Olympiasieger trägt ehrenamtlich Mitverantwortung für die weitere Entwicklung sächsischer Talente: „Ich wurde im März ins Präsidium des Landesruderverbandes gewählt, bin Vizepräsident und zudem gehöre ich auch dem Landessportbund an, engagiere mich im Ausschuss Leistungssport.“

