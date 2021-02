"Wut" und "Schmerz" bei Leverkusen nach Blamage gegen Bern - Trainer Bosz: "Waren besser als wir"

Die Werkself komplettiert das deutsche Debakel in der Europa League: Bayer Leverkusen ist nach der TSG Hoffenheim ( 0:2 im Rückspiel gegen Molde ) als letztes Bundesliga-Team aus dem zweitwichtigsten europäischen Pokalwettbewerb ausgeschieden - und das bereits in der Zwischenrunde. Bayer verlor gegen den Schweizer Double-Sieger Young Boys Bern nach dem 3:4 im Hinspiel auch im eigenen Stadion mit 0:2 (0:0) und war dabei quasi chancenlos. Der zuletzt offen gelebte Traum vom ersten Titel seit 1993 ist diesmal schon Ende Februar ausgeträumt. "Das ist nicht unser Anspruch. Die Enttäuschung ist jetzt sehr groß" , sagte Nationalspieler Jonathan Tah bei Nitro. Auch sein Trainer Peter Bosz fand nach Abpfiff ehrliche Worte.

So wollte der zuletzt in die Kritik geratene Trainer keine Ausreden suchen: "Es gibt keine", sagte der Holländer und gratulierte den Schweizern um den von Borussia Mönchengladbach umworbenen Trainer Gerardo Seoane. "Über die zwei Spiele waren sie besser als wir", so Bosz' unverhohlenes Fazit. "Die Möglichkeiten waren da. Nach dem Gegentor wurde es aber ganz schwer, da war fast nichts mehr drin", fügte der Coach hinzu. Leverkusen dominierte gegen Bern zwar das Spiel in puncto Ballbesitz, doch der aktuelle Liga-Tabellenführer in der Schweiz setzte die Werkself immer wieder unter Druck. Dem Bosz-Team fehlte auch vor dem Tor die Überzeugung: "Die paar Möglichkeiten die man hat. Da muss man entschlossen sein. Das hat nicht gepasst", kritisierte Bosz..