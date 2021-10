Wutanfall gegen Leipzig: Freiburg-Trainer Christian Streich entschuldigt sich

Nach dieser Aktion gab es für den Trainer des SC Freiburg kein Halten mehr: Nach gut 30 gespielten Minuten im Duell gegen Vize-Meister RB Leipzig (1:1) brachte sein Verteidiger Philipp Lienhart RB-Torjäger Christopher Nkunku am Strafraumrand zu Fall. Schiedsrichter Daniel Siebert entschied sofort auf Strafstoß. Für Christian Streich eine klare Fehlentscheidung. Er wütete an der Seitenlinie, doch die Entscheidung hatte auch nach dem Videobeweis Bestand: Forsberg verlud Torhüter Mark Flekken zur 1:0-Führung für die Gäste – Streich kassierte wegen seines Wutanfalls die Gelbe Karte. Eine Aktion, die dem 56-Jährigen im Nachgang peinlich war. "Ich habe mich beim Schiri entschuldigt, weil ich zu wild am Rand war", räumte Streich bei Sky später ein.

Förderlich für Streichs Gemütszustand war sicherlich auch der Ausgleich von Woo-yeong Jeong (64.), der per Kopfball zum 1:1 traf. Das erste Tor in der neuen Heimspielstätte bewahrte die Breisgauer nicht nur vor der ersten Saisonniederlage, es sorgte auch dafür, dass der SCF mit nun 16 Punkten als Tabellen-Vierter so erfolgreich in die Saison gestartet ist.