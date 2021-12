Wutrede nach Chelsea-Sieg - Thomas Tuchel greift Premier League an: "Schützen unsere Spieler nicht"

Thomas Tuchel wirkte alles andere als glücklich. Wenige Minuten nachdem sein FC Chelsea durch einen 3:1-Sieg am Boxing Day bei Aston Villa in der Premier League mit dem zweitplatzierten Team des FC Liverpool nach Punkten gleichgezogen war, ließ der deutsche Trainer in einem Interview mit der BBC ordentlich Dampf ab. Was den Ex-BVB-Coach besonders aufregt: Die Premier League lässt trotz der Corona-Pandemie anders als andere Top-Ligen keine fünf Auswechslungen zu, sondern beharrt weiter auf nur drei Wechsel. "Wir sind die einzige Liga, die im Winter spielt, was ich liebe, aber wir schützen unsere Spieler nicht", schimpfte Tuchel in Richtung Liga. Anzeige

Aktuell grassiert die neue Omikron-Variante des Coronavirus in England. Zahlreiche Spiele musste bereits abgesagt werden. Auch Chelsea erlebte einen Corona-Ausbruch (unter anderem die Stürmer Timo Werner und Romelu Lukaku infizierten sich), musste jedoch weiterspielen - wie jetzt am Boxing Day. "Fünf Auswechslungen wurden wegen Covid erfunden", wütete Tuchel weiter. "Nun sind wir voll in der Covid-Pandemie und bei manchen Teams werden Spiele verschoben und bei anderen nicht. Drei Wechsel sind ein großer Nachteil."

Gerade im Hinblick auf die Gesundheit der Spieler. Tuchel musste gegen Aston Villa zweimal verletzungsbedingt wechseln und konnte sich deshalb nicht an die von den Teamärzten empfohlenen Spielzeiten der wiedergenesenen Corona-Patienten in seinem Team halten. "Wir sorgen uns um unsere verletzten Spieler. Wir haben Callum Hudson-Odoi 90 Minuten nach Covid spielen lassen. Thiago Silva ist verletzt, N'Golo Kante ist verletzt. Mateo Kovacic spielt nach Verletzung und Corona ohne irgendeine Vorbereitung und Training. Wir stopfen nur die Löcher", beschwerte sich der Coach des Tabellendritten. Auch Lukaku, der nach seiner Einwechslung zu Beginn der zweiten Halbzeit zum Matchwinner avancierte, hätte laut Tuchel nicht durchspielen sollen: "Wir sind volles Risiko gegangen. 45 Minuten sind mehr als das medizinische Personal empfohlen hatte. Wer weiß, ob das richtig war?"

Tuchel fürchtet auch international Nachteile. Im Champions-League-Achtelfinale trifft Chelsea im Februar auf OSC Lille. In Frankreich sind seit 2020 fünf Wechsel erlaubt. "Alle anderen Ligen haben fünf Wechsel. Dann spielen wir gegen sie in der Champions League. Es ist ein bisschen frustrierend. Es wird nicht aufhören." Zumal Tuchel glaubt, dass es "null Chance" gibt, dass die englische Liga in der Auswechsel-Debatte doch noch einlenkt.