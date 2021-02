Nach Wutrede: Paderborn-Coach Baumgart will sich "auch zukünftig äußern, wenn mich etwas stört"

Stieler schaute sich aber die umstrittene Szene nicht am Spielfeldrand auf dem Monitor auf dem an, was Paderborn-Trainer Steffen Baumgart auf die Palme brachte. Der 49-Jährige wütete nach Spielschluss im ARD -Interview , sprach von einer "Frechheit" und kritisierte, dass der Schiedsrichter die entscheidende Szene nicht überprüfte. "Respekt bedeutet auch, sich den Scheiß anzugucken und eine Entscheidung zu treffen", sagte der Paderborn-Coach.

Die Baumgart-Aussagen schlugen Wellen, eine Strafe vom Deutschen Fußballbund (DFB) bekam der Trainer aber nicht. Das mediale Echo auf seine markanten Worte haben den Trainer aber nicht überrascht. "Wir leben nun mal in einer Welt, in der es um Schlagzeilen geht. Mir ist aber wichtig zu sagen, dass ich kein mediales Echo hervorrufen wollte. Ich habe lediglich den Ablauf rund um diese Entscheidung kritisiert, nicht die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters", sagte Baumgart dem SPORTBUZZER in einem Interview.

Und deshalb will er sich auch in Zukunft nicht auf die Zunge beißen. "Ich habe niemanden beleidigt oder angegriffen, was man auch daran sieht, dass ich keine Strafe bekommen habe. Und ja, ich werde mich auch zukünftig äußern, wenn mich etwas stört", so Paderborn-Coach.