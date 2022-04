WWE-Superstar „Gunther“ vor Wrestling-Event in Leipzig: „Angst war quasi ein Dauerzustand“

Leipzig. Der selbsternannte „Ringgeneral“ spricht: Der österreichische Wrestler „Gunther“ gastiert am 1. Mai mit Branchenprimus WWE in der Leipziger Arena (19.30 Uhr). Vorher gewährte das fleischgewordene Bergmassiv dem SPORT BUZZER ein Interview. Er spricht über Namensspiele, Verletzungen, gebrochene Persönlichkeiten und Ängste.

Walter Hahn: Ich freu’ mich auf jeden Fall. Eine Europatour ist immer etwas Besonderes. Gerade weil ich lange in Deutschland gelebt habe und damals auch oft in Leipzig war. Ich bin hier oft angetreten, für kleinere Ligen. Jetzt mit der WWE zurückzukehren, da schließt sich für mich auch ein Kreis.

Ich mag Europa, das Leben in Europa, die Kultur und die Mentalität. Amerika war eigentlich nie so mein Ding. Aber im Hinterkopf war mir dann doch schon klar, irgendwann muss man den Schritt gehen. Jetzt hat das Timing perfekt gepasst, um den Sprung zu wagen.

Das hat sich ausgezahlt. Sie wurden Anfang April in eine der Hauptshows berufen. Allerdings unter neuem Namen. Sie hatten sich als Walter anderthalb Jahrzehnte lang einen Namen gemacht. Sind Sie traurig, dass Sie nun Gunther heißen?

Nein, bin ich nicht. Natürlich hat es zunächst ein bisschen negative Reaktion von den Zuschauern gegeben, das flacht aber langsam ab. Ich versuche, die Sachen immer realistisch zu sehen. Wenn man sich Karrieren von Wrestlern anguckt, sieht man, es gibt kaum einen Wrestler, der sein Leben lang den gleichen Namen behält. Und bei WWE kommt dazu, dass die Liga auf einem anderen Level operiert, was Marketing und so weiter angeht. Da will man natürlich etwas Exklusives für sich haben.