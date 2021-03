Ex-Bayern-Profi wird nicht Gladbach-Trainer: Xabi Alonso verlängert bei Real Sociedad

Xabi Alonso kommt vorerst wohl nicht zurück in die Bundesliga. Verschiedene Medien hatten den 39-Jährigen als neuen Trainer von Borussia Mönchengladbach ins Spiel gebracht. Was anfangs noch als Sensations-Coup galt, entpuppte sich später letztendlich als Gerücht. Und inzwischen ist ein Wechsel im Sommer zurück nach Deutschland wohl kein Thema mehr. Real Sociedad vermeldete am Freitag die Vertragsverlängerung mit dem ehemalige Bayern-Profi und Weltmeister von 2010.

Alonso: "Ich möchte in dem Projekt weiter wachsen"

Alonso erklärte die Verlängerung bei seinem Jugendklub, für den er 1999 sein Profidebüt gab: "Ich möchte in dem Projekt weiter wachsen", sagte der 39-Jährige am Freitag. In der zweiten Saison in der dritten spanischen Liga habe er mit der Mannschaft "mehr Ziele und Ambitionen in dieser Saison, die uns dazu bringen werden, uns selbst herauszufordern".