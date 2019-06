Offiziell: Ehemaliger Bayern-Star Xabi Alonso wird Trainer bei Real Sociedad San Sebastian

Der frühere spanische Nationalspieler Xabi Alonso wird Trainer in der dritten spanischen Liga. Der frühere Mittelfeldstar von Real Madrid und Bayern München übernimmt im baskischen San Sebastián das B-Team von Real Sociedad. Wie der Klub am Samstag mitteilte, erhielt der 37-Jährige einen Zweijahresvertrag. Der im Baskenland geborene Alonso begann seine Karriere in der Jugendabteilung des Vereins und spielte ab 1999 in der ersten Mannschaft. „Er kommt nach Hause“, schrieb Real Sociedad.