Medien: Xavi lehnt Trainer-Angebot des FC Barcelona ab - Neue Gespräche im Sommer?

Die Gerüchte und Berichte darüber, dass Klub-Legende Xavi Hernández den FC Barcelona im Sommer als Trainer und Nachfolger von Ernesto Valverde übernimmt, haben sich seit Freitag wie ein Lauffeuer verbreitet. Nach neuesten Berichten der spanischen Zeitung Marca und der Plattform EPSN wird ein zeitnahes Engagement Xavis beim La-Liga -Klub aber nicht zustande kommen. Der ehemalige Mittelfeldspieler wolle sich auf seine aktuelle Aufgabe bei Katar-Klub Al Sadd konzentrieren. Neue Gespräche und eine mögliche Vertragsunterschrift bei den Katalanen stünden erst nach der Saison im Sommer wieder an, so die Medien.

Xavi-Antwort wurde zu Sonntag erwartet

Xavi habe die Barca-Avancen am Sonntag abgelehnt, so die Berichte. Der Klub habe die Antwort des früheren Mittelfeldstrategen bis dahin erwartet, heißt es weiter. In Barcelona wolle er erst im Juni 2020 oder 2021 übernehmen. So lange soll der aktuelle Cheftrainer Valverde das Team weiter betreuen. Dessen Vertrag ist bis 2020 gültig. Es gibt aber wohl eine Option, ihn bis 2021 zu verlängern.