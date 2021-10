"Alle Wege führen zu Xavi" – FC Barcelona holt wohl Klub-Legende als Nachfolger von Ronald Koeman

Wer folgt beim FC Barcelona auf den am Mittwochabend entlassenen Ronald Koeman? Bei der Beantwortung dieser Frage sind sich die spanischen Medien nach dem Aus des niederländischen Trainers nahezu einig: Die wahrscheinlichste Option ist Xavi. Der Ex-Profi der Katalanen müsste dafür seinen bis Sommer 2023 laufenden Vertrag in Katar bei Al Sadd vorzeitig beenden. "Es ist kein Geheimnis, dass Joan Laporta (Barca-Boss, d. Red.) in den letzten Wochen mit der Klub-Legende in Kontakt stand. Auch nicht, dass Xavi bereit ist, das Ruder bei Barca zu übernehmen", schreibt die Marca. Die Mundo Deportivo geht sogar noch einen Schritt weiter und vermeldet, dass die Rückkehr bereits "beschlossene Sache" sei. Anzeige

Die Vereinbarung zwischen dem FC Barcelona und Xavi sei "nur noch eine Frage von Stunden", wie das Blatt am Donnerstagmorgen weiter berichtet. Die AS geht davon aus, dass der 41-jährige Trainer wohl erst noch die drei kommenden Spiele abwartet, um dann in der Länderspielpause den Posten zu übernehmen. Als Interimslösung nennen die spanischen Medien Sergi Barjuán. Der Ex-Profi der Katalanen trainiert aktuell das B-Team. Demnach würde Barjuán bei den Spielen gegen Deportiva Alaves, Dynamo Kiew und Celta Vigo an der Seitenlinie stehen. Danach steht eine zweiwöchige Pause an, in der Xavi wohl seinen Posten als Koeman-Nachfolger antritt. "Es ist mein Wunschtraum, Barcelona zu trainieren. Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht", sagte die Barca-Legende vor wenigen Tagen im Gespräch mit der spanischen Zeitung 20 Minutos.

Die Katalanen sollen bereits in der Vergangenheit zweimal an Xavi herangetreten sein. Die beiden Offerten hatte der Coach aber noch ausgeschlagen. "Zum Glück - oder leider - habe ich zweimal Nein zu Barcelona gesagt. Das lag an verschiedenen Umständen: familiär, beruflich, vertraglich", sagte er zuletzt im Interview mit der katalanischen Zeitung La Vanguardia. Die Entscheidung sei ihm dabei jedoch nicht leicht gefallen: "Nein zu sagen, war sehr schwer, weil ich ein Barcelonista bin, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt." Dieser könnte aber jetzt nach der Koeman-Entlassung kommen.