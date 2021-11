Emotionaler Empfang beim FC Barcelona: Wie Xavi nach der Hoffnung auch den Erfolg zurückbringen will

Beim FC Barcelona ist mit dem neuen Trainer Xavi Hernández die Hoffnung auf glorreiche Zeiten zurückgekehrt. Noch ohne Xavi auf der Bank hatte es für sein neues Team am Wochenende jedoch erstmal den nächsten Dämpfer gegeben. Trotz einer 3:0-Führung zur Pause kam der Tabellenneunte nicht über ein 3:3 bei Celta Vigo hinaus. Vor Xavi steht nun die Mammutaufgabe, den 26-maligen Meister nach dem Weggang von Lionel Messi aus der Krise zu führen. Am Montagmittag wurde der 41-Jährige dann endlich offiziell als neuer Barca-Trainer vorgestellt. Anzeige

"Wir werden morgen starten. Ich bin sehr aufgeregt, wieder zurück zu Hause zu sein. Wir sind in einer schwierigen Situation finanziell und sportlich. Aber wir haben den Anspruch zusammen mit den Fans und müssen wachsen. Ich bin sehr dankbar. Das ist es, was ich zu den Spielern sagen will: Wir sind Barca und es wird immer eine exzellente Performance erwartet", so die ersten Worte des neuen Barcelona-Trainers auf der Pressekonferenz. Xavi weiter: "Wir sind der beste Klub der Welt und wir werden dafür arbeiten. Der ganze Staff ist Barca-Fan und wir freuen uns sehr. Es war sehr emotional, heute unsere Fans zu sehen. Wir müssen ihnen die Freude zurückgeben mit der Einstellung und gutem Fußball. Ich denke wir müssen hart arbeiten mit unseren Möglichkeiten."

Auf der Pressekonferenz sprach Xavi zudem über ... ...sein Gefühl, als er zurückkam: Es kamen viele Erinnerungen aus meiner Zeit als Spieler hoch. Wie die Fans mich begrüßt haben: Wir müssen für sie gewinnen. Sie sind voller Aufregung und ich bin sehr emotional. Wir müssen den Fans Einsatz und guten Fußball zeigen. Wir müssen viel und hart arbeiten. Wir starten morgen und sind voller Vorfreude. Wir sind Barca und wir müssen 100 Prozent geben. Die Fans haben mich sehr emotional gemacht.

...seinen Plan mit Barca: Ich habe sehr klare Ideen. Bei Al-Sadd in Katar habe ich viel gearbeitet, mit unseren Stärken und ein Team zu sein. Wir haben viel trainiert, bis zu eineinhalb Stunden. Einige der Spieler kennen die Idee und ich muss sie überzeugen, dass es die beste Art und Weise ist, um gute Ergebnisse zu erzielen. Ergebnisse werden unsere Ära bestimmen. Wir sind nicht in unserem besten Moment, aber wir wollen guten Fußball spielen und gute Ergebnisse erzielen. Das ist unsere Idee.

...seinen Ex-Trainer Pep Guardiola: Wenn man mich mit Guardiola vergleicht, ist das etwas sehr Positives. Er war immer ein Vorbild für mich als Spieler und als Trainer. Ich denke, dass er der beste Trainer der Welt ist. Mir ist der Druck im besten Klub der Welt bewusst. Wir werden sehen, wie es läuft, aber ich bin froh, wenn ich mit Pep Guardiola verglichen werde. Große Erwartungen sind gut. Jetzt müssen wir hart arbeiten, um viele Titel zu gewinnen.



...die vielen Verletzten: Natürlich sind wir besorgt, wie viele im Klub. Wir müssen sehen, was das Problem ist, um diese Situation verhindern zu können. Wir müssen versuchen, alle Spieler zur Verfügung zu haben. Das ist Teil der Arbeit des medizinischen Bereiches. Wir müssen viele Dinge mit dem Präsidenten besprechen, aber ich spüre das Selbstbewusstsein und ich bin mir sicher, dass wir hart arbeiten werden.

...die Ordnung in der Kabine: Es geht darum, gewissen Regeln zu folgen. In jeder Firma und jedem Klub gibt es Regeln, so auch in der Kabine.

...die Spieler-Situation: Meine Idee ist es, ihnen zu helfen. Es liegt ein großer Druck auf Barca. Ich merke, dass manche Spieler diesen Druck ansprechen und ich habe es als Spieler erlebt. Manchmal ist es schwierig, mit dem Druck umzugehen. Wir werden auch psychologisch mit ihnen arbeiten. Individuell und in Gruppen. Wir werden ihnen helfen. Das ist mein wichtigstes Anliegen, um sie dann in Form auf dem Feld zu haben. Wir müssen ein Team sein, das ist meine Idee.

...die Zeit bis zum Erfolg: Wir denken schon ans Spiel gegen Espanyol in wenigen Wochen. Wir werden uns darauf vorbereiten, das Spiel zu gewinnen. In Barcelona muss man gewinnen - so läuft es hier. Wir müssen viel arbeiten, um gute Ergebnisse zu erzielen. Wir sind nicht in der besten Phase unserer Geschichte, aber wir agieren als Team und das wird ein langer Prozess.

...die Dinge, die er von anderen Barca-Trainern gelernt hat: Sehr, sehr viele Dinge. Ich erinnere mich an alle Kommentare der Trainer, denn sie gaben mir Erfahrung. Ich habe viele Dinge in meinem Kopf. Es ist in meiner DNA. Ich habe von vielen Trainer gelernt, aber auch von anderen Sportarten. Ich habe eine Idee und ich möchte diese an die Spieler weitergeben.

... die Veränderungen in der Mannschaft: Zuerst musst du Regeln in der Mannschaft aufstellen. Danach stellst du Werte auf: Respekt, Einstellung, Einsatz. Das ist sehr wichtig. Denn wenn du diese Werte nicht hast, hast du kein Team. Danach kannst du über das Spielmodell sprechen, wie du spielen willst, wie du angreifen und verteidigen wirst. Aber meiner Meinung nach ist das Wichtigste, zuerst die Regeln aufzustellen.

...die taktische Idee: Wir verstehen das Spiel als ein ballbesitzorientierten Fußball. Wir verändern unser System. Wir wollen hoch Pressen und den Ball in der gegnerischen Hälfte erobern. Wir wollen ein intensives Team sein und viele Chancen kreieren. Das ist die Barca-DNA. Wir sind Barcelona und müssen versuchen, jedes Spiel zu gewinnen.

...Lionel Messi: Natürlich würde ich ihn gerne coachen, aber er ist nicht hier. Ich bin natürlich ein guter Freund von Messi und er hat mir geschrieben und viel Glück gewünscht. Ich will für ihn nur das Beste. Er ist der beste Fußballer der Geschichte. Aber er ist nicht hier und wir haben andere Spieler, die den Unterschied auf dem Feld machen müssen. Wir können nicht an die Spieler denken, die nicht da sind.

...mögliche Neuzugänge: Ich bin erst ein paar Tage hier, habe aber schon mit dem Präsidenten über viele Dinge gesprochen. Eine Sache davon war natürlich auch das Winter-Transferfenster. Aber ja: Ich will mit offenen Flügelspielern spielen. Wir haben dort gute Spieler, die in verschiedenen Systemen spielen können.

...den immer wieder verletzten Ousmane Dembélé: Für mich kann Dembélé mit harter Arbeit der beste Spieler der Welt auf seiner Position sein. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er bei Barça etwas bewirken und ein Weltklassespieler werden kann - wenn er gut trainiert, hart arbeitet, glücklich ist. Wir müssen ihm helfen. Seine Vertragsverlängerung ist eine Priorität, das ist klar.

...die Routiniers Busquets und Piqué: Der Plan ist der gleiche wie für alle Spieler. Sie beginnen alle bei Null. Das sind genau diejenigen, die ich kenne und die ich am stärksten anspornen werde. Ich möchte, dass sie die Umkleidekabine leiten, sie sind sehr wichtig, weil sie schon viele Situationen erlebt haben. Ich kenne ihre Stärken und Schwächen. Ich halte das für einen Vorteil. Genau das sind die Kapitäne. Sie werden einer mehr sein. Keiner hat einen Vorteil.