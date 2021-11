Xavi vor Rückkehr als Trainer zum FC Barcelona: "Es wäre spektakulär" – Gespräche in Katar laufen

Der Vertrag des Weltmeisters von 2010 läuft noch bis 2023 in Katar. Im Raum steht eine im Vertrag festgelegte Kündigungsklausel von fünf Millionen Euro. Zuletzt machte Al-Sadd deutlich, dass man Xavi unbedingt als Trainer behalten wolle. "Wir können nicht zulassen, dass er zu diesem sensiblen Zeitpunkt der Saison geht", erklärte der Klub. Der spanische Ex-Nationalspieler verhielt sich in den vergangenen Tagen eher bedeckt, geht jetzt aber in die Offensive. In einem Interview mit TV3 sagte der 41-Jährige, dass er eine sehr positive Person sei und denke, dass sich die Klubs "allein schon aus gesundem Menschenverstand" einigen müssen. Xavi betonte: "Beide Vereine kennen meinen Standpunkt und ich hoffe, dass bald eine Lösung gefunden wird."