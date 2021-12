Barcelona-Trainer Xavi mit klarer Ansage vor Partie beim FC Bayern: "Wir können Geschichte schreiben"

Der FC Barcelona will im Kampf um den Achtelfinal-Einzug einen großen Sieg beim FC Bayern feiern. „Wir können Geschichte schreiben, das wäre der erste Sieg von Barcelona in München“, sagte Trainer Xavi am Dienstagabend in München. „Wir haben einen der stärksten Rivalen, den man aktuell haben kann. Bayern ist eines der besten Teams der Welt.“ Barcelona braucht am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) einen Dreier, um aus eigener Kraft das Achtelfinale zu erreichen.

