Gerüchte um Trainer-Job beim FC Barcelona: Klub-Legende Xavi reagiert

Seine Verpflichtung als Trainer wäre eine Sensation: Xavi soll laut übereinstimmenden Medienberichten ein Job-Angebot als Coach des spanischen Meisters FC Barcelona angeboten worden sein, Jetzt hat die Barca-Klub-Legende zu den Gerüchten Stellung bezogen. Die Aussagen Xavis können den Fans durchaus Hoffnung machen.

"Ich kann meinen Traum, irgendwann einmal Barcelona zu trainieren, schwer verleugnen“, sagte der 39-Jährige spanischen Medien zufolge am Samstag nach dem Final-Einzug seines derzeitigen Arbeitgebers, dem Al-Sadd Sports Club, beim Katar-Cup. Derzeit konzentriere er sich aber auf seinen aktuellen Verein. "Ich kann nicht darüber sprechen, was in Barcelona passiert." Dafür respektiere er den spanischen Fußball-Meister sowie dessen Trainer Ernesto Valverde zu sehr.

Für Trainer-Job in Barcelona? Xavi bestätigt Gerüchte um Treffen mit Barca-Bossen

Die Gerüchte waren nach Barcelonas Halbfinal-Aus im spanischen Supercup aufgekommen. Der gewöhnlich gut informierte katalanische Radiosender RAC1 berichtete, zwei ranghohe Vertreter des Klubs, Geschäftsführer Oscar Grau und Sportdirektor Eric Abidal, hätten am Freitag in Doha mit Xavi gesprochen. Dieser bestätigte das Treffen, spielte die Bedeutung aber herunter: "Abidal ist mein Freund." Die Unterhaltung habe viele Themen umfasst. "Ich konzentriere mich auf das Endspiel am Freitag."

Der öffentlich-rechtliche Radiosender Catalunya Radio ging am Freitag sogar noch einen Schritt weiter: So hätten die Barcelona-Bosse Xavi bereits einen Trainer-Vertrag für die kommende Saison angeboten. Valverde werde demnach nicht sofort entlassen, sondern erst zum Saisonende abgelöst, sollte sich die FCB-Ikone für den Wechsel nach Spanien entscheiden. Spaniens ältester Radiosender CadenaSER hatte dagegen andere Infos. So sei Xavi ein Vertrag über zweieinhalb Jahre angeboten, der noch in dieser Saison starten soll.

Xavi ist Ikone des FC Barcelona

Xavi hatte zwischen 1998 und 2015 für Barcelona gespielt, war im Trikot der Katalanen zu einem der besten Spieler der Welt aufgestiegen und hatte mit dem Klub 27 Titel gewonnen. Mit der spanischen Nationalmannschaft wurde er 2010 Weltmeister und 2008 sowie 2012 Europameister. Seit Mai 2018 ist er Trainer von Al-Sadd.

