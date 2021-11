Zwischen 1998 und 2015 holte der frühere Weltklasse-Mittelfeldspieler mit dem FC Barcelona unter anderem achtmal die spanische Meisterschaft und viermal die Champions League. "Ich kehre an den Ort zurück, an dem ich aufgewachsen bin, ich kehre zu dem Klub meines Lebens zurück", so Xavi voller Demut. "Mir fehlen die Worte, um die Emotionen zu beschreiben, die ich empfinde, wenn ich wieder dieses Wappen verteidige, das in meinem Herzen eingeprägt ist, wenn ich wieder das Vibrieren des Camp Nou spüre und wenn ich wieder die Anfeuerungsrufe dieser großartigen Fans höre."