Corona-Fall bei DFB-Gegner Schweiz: Liverpool-Star Xherdan Shaqiri positiv getestet - Länderspiel-Absage?

Corona-Fall in der Schweizer Nationalmannschaft: Wie der Schweizer Fußballverband am Dienstag mitteilte, ist Xherdan Shaqiri positiv auf Covid-19 getestet worden. Der Spieler des FC Liverpool war am Montag bei seiner Nationalmannschaft angereist. Wie der Verband mitteilte, befindet sich Shaqiri "in Absprache mit der Gesundheitsbehörde in Isolation" . Die für Nationalteams geltenden strengen Schutzmaßnahmen und Vorgaben der UEFA seien seit Beginn des Zusammentreffens der Mannschaft strikt eingehalten worden.

Länderspiel-Absage wegen Corona-Fall Shaqiri?

Keine Angaben machten die Schweizer zunächst dazu, ob Shaqiris Infektion Auswirkungen auf die Austragung der anstehenden Länderspiele hat. Die Schweiz soll an diesem Mittwoch (20.45 Uhr) auf Vize-Weltmeister Kroatien treffen, ehe am Samstag in Spanien und am kommenden Dienstag in Köln gegen Deutschland Partien in der Nations League vorgesehen sind. In Schweizer Medien wurde bereits über eine mögliche Absage der Begegnungen spekuliert. Auch über den Zustand des offensiven Mittelfeldspielers – ob er Symptome hat und wenn ja, in welchem Ausmaß – wurde zunächst nichts bekannt.