Schweizer Nationalspieler Shaqiri verteidigt sich - und kanzelt Journalisten ab: "Unnötig und dumm"

Vor der Nations-League-Partie zwischen der deutschen Nationalmannschaft und der Auswahl der Schweiz am Dienstagabend in Köln hat sich der ehemalige Bundesliga-Profi Xherdan Shaqiri auf einer Pressekonferenz seit längerem gegenüber Medienvertretern geäußert - sich dabei selbst verteidigt und gegen einen Journalisten ausgeteilt.

Etwaige mentale Probleme, auf die er angesprochen wurde, habe er "bislang noch nie" in seinem Leben verspürt. Ganz im Gegenteil, betonte er: "Ich werde auch in Zukunft stark sein. Es gibt immer Höhen und Tiefen, in der vergangenen Saison war ich oft verletzt. Das war auch der Grund, warum ich bei der Nationalmannschaft nicht dabei war", so Shaqiri, dem vor allem Muskelwehwehchen zu schaffen machten.

Als ein Journalist von ihm wissen wollte, ob der ehemalige Bayern-Profi sich denn fit genug fühle für die Spiele mit der Nationalmannschaft, raunte der 29-Jährige, diese Frage sei "unnötig und dumm" - und entgegnete: "Ich wäre nicht hier, wenn ich das Vertrauen nicht hätte. Wer nicht mehr an seinen Körper glaubt, der hört auf mit Fußballspielen." Bundestrainer Joachim Löw weiß jedenfalls um die Qualitäten des 1,69 Meter großen Kraftpakets, ist also gewarnt. "Er hat die Spiele der Schweizer sehr geprägt“, sagte Löw. "Er hat in manchen Spielen wichtige Akzente gesetzt.“