Kultcoach Peter Neururer: "Der HSV ist im negativen Bereich weiter als 96"

96 ist noch eine Stufe davon entfernt. Da ist der HSV im negativen Bereich weiter. 96 hat die ganzen negativen Geschichten schon mitgemacht, war ja schon mal in der Regionalliga. Dann haben sie mit Martin Kind einen gehabt, der den Verein sukzessive wieder nach oben gebracht hat. Aber diese Geschichte hat der HSV ja nicht. Die laufen ja immer noch in der zweiten Liga herum als seien sie Europacupsieger der Landesmeister.

Beim Pokal-Aus in Dresden sah es allerdings so aus, als habe da der HSV aus der letzten enttäuschenden Phase der Vorsaison gespielt ...

Steffen Baumgart hat in Paderborn zwar gute Arbeit geleistet. Aber sie wären gut beraten, wenn sie sich mal an den letzten Durchlauf erinnern, der sie von der ersten fast bis in die vierte Liga geführt hätte. Wenn sie daran denken, werden sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Wenn sie sich zum Favoriten machen würden, werden sie ein ganz böses Erwachen erleben.

Das ist bei 96 nicht der Fall. Aber zweifelsfrei: Wenn 96 in dieser Saison nicht aufsteigt, dann gehört man ab sofort zu den Vereinen, die neu aufbauen müssen, um dann irgendwann mittelfristig wieder in die erste Liga zu kommen. Aber in dieser Saison steht 96 bei mir zusammen mit dem HSV ganz klar auf der Favoritenliste.

Es gibt ja jedes Jahr eine Überraschungsmannschaft. Im letzten Jahr war das Bielefeld. Und diesmal?

Der VfL Bochum könnte die Überraschung werden. Mit dem Kader, den der VfL zurzeit hat, ist man in der Lage, plötzlich in die Phalanx der Großen vorzustoßen. Das glaubte ich auch von St. Pauli – bis die Pokalblamage in Elversberg kam. Ich kenne den Trainer (Timo Schultz, Anm. d. Red.) nicht. Aber glauben die Vereine denn, dass Trainer, die noch nie im Profibereich tätig waren, plötzlich alles anders und besser machen? Daran zweifele ich. Ich hoffe das Beste für St. Pauli, denn das ist ein Super-Klub.

Was schaffen die Aufsteiger?

Braunschweig weiß ja bis heute nicht, warum sie damals in die dritte Liga abgestiegen sind. Die werden mit dem Abstieg diesmal mit Sicherheit nichts zu tun haben. Da passt alles vom Umfeld und von der Vereinsstruktur her. Die werden sich etablieren. Und Würzburg wird gegen den Abstieg zu spielen.

Ihre eigene Trainerkarriere haben Sie beendet.

Meine Trainerkarriere in Deutschland ist beendet, ja. Es gibt aber Vereine, für die ich eine Ausnahme machen würde.

Also für Schalke ...

Zum Beispiel (lacht). Aber eigentlich habe ich keine Lust mehr, gegenüber der Öffentlichkeiten oder irgendwelchen Sportdirektoren, die früher dreimal den Ball hochhalten konnten, in eine Rechtfertigungssituation zu geraten. Das, was ich früher gemacht habe, war sicherlich teilweise gut, teilweise auch außergewöhnlich und großartig – manchmal war es auch scheiße, kein Frage. Aber es war immer authentisch. Meine Frau hat glücklicherweise das Geld zusammengehalten, ich muss das in Deutschland also nicht mehr machen.