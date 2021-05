XXL-Umbruch im Staff geht weiter: 96 trennt sich auch von Athletiktrainern Fischer und Rosenberg

Im Mitarbeiterstab von Hannover 96 bleibt nach der enttäuschenden Saison kein Stein auf dem anderen. Nach Cheftrainer Kenan Kocak und seinen Assistenten Serhat Umar, Asif Saric und Rolf Moßmann trennt sich der Zweitligist auch von den Athletiktrainern Dennis Fischer und Timo Rosenberg. Das teilte 96 am Montagmittag mit. Man habe sich nach "guten, konstruktiven Gesprächen" geeinigt, die Zusammenarbeit zu beenden.

Aus dem Trainerteam bleiben damit nur noch Lars Barlemann, der künftig wieder als Videoanalyst tätig sein soll, und Rehatrainer Tobias Stock, mit dem noch Gespräche geführt werden. Für Rosenberg ist es ein Abschied nach sechs Jahren, 2015 war der 45-Jährige vom FC St. Pauli zu 96 gewechselt, damals unter Cheftrainer Michael Frontzeck. "Es war eine schöne Zeit, sechs Jahre als Athletiktrainer bei einem Klub sind heute keine Selbstverständlichkeit. Die Jahre in der Bundesliga, der Aufstieg - das und vieles mehr werde ich für mein Trainerleben immer im Herzen und im Kopf behalten", wird Rosenberg auf der 96-Homepage zitiert. "Zur Idee eines neues Konzeptes gehört es, diese Idee auch mit neuen Leuten zu füllen. Da hege ich keinen Groll und bin völlig mit mir im Reinen."

Kind will "Signal des Aufbruchs senden"

Fischer kam 2018 vom TSV Havelse, der frühere Rugby-Nationalspieler folgte damals auf 96-Urgestein Edward Kowalczuk. "Ich habe drei Jahre bei 96 eine sehr intensive Zeit gehabt, für die ich dankbar bin. Es gibt bei 96 viele Menschen, die ein großes Herz für den Klub und die Stadt haben", sagte er. "In der Mannschaft, in den Trainerteams und auf der Geschäftsstelle habe ich bei ganz vielen eine Empathie und hohe Sozialkompetenz erleben dürfen. Es war mir eine Ehre, mit diesen Menschen zusammengearbeitet zu haben."

Der personelle Umbau ist in den vergangenen Tagen in Großburgwedel durchgeplant worden. „Es ist formal alles vorbereitet und entschieden, damit wir es zeitnah abschließen können“, sagte Profichef Martin Kind. Der Umbruch betrifft Trainerstab, Physios und Ärzte. "Es soll zeigen, dass wir nicht nur einfach so weitermachen, sondern den Mut haben, Entscheidungen zu treffen“, erklärte 96-Chef Martin Kind den radikalen Schnitt. „Wir wollen das Signal des Aufbruchs senden.“